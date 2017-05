Kärnten hat immer mehr Elektrofahrzeuge

12.05.2017, 10:49 Uhr

Heuer wurden bereits mehr Elektrofahrzeuge zugelassen als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Heuer wurden in Kärnten um fast zwei Drittel mehr E-Autos neu zugelassen als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Die meisten Neuzulassungen gab es in Klagenfurt, nämlich 52. Auf Platz zwei folgt der Bezirk St. Veit an der Glan mit sieben und Villach mit sechs. Wenn man den Anteil der E-Pkw an den Neuwagenkäufen betrachtet ist Hermagor Spitzenreiter. Von 120 Neuzulassungen sind fünf E-Autos, das ergibt einen Anteil 4,2 Prozent. Klagenfurt hat einen E-Auto Anteil von 2,9 Prozent, Feldkirchen 1,9 Prozent. Den niedrigsten E-Auto Anteil hat mit 0,6 Prozent Spittal an der Drau. Kärntenweit beträgt der E-Pkw Anteil bereits 1,6 Prozent.

Fahrzeuge gemeinsam nutzen

Der VCÖ-Mobilitätspreis

E-Pkw-Neuzulassungen in Kärnten

E-Pkw in Kärnten

„Auch wenn die Emissionen der Fahrzeugherstellung mit eingerechnet werden, ist das E-Auto etwa um den Faktor acht umweltfreundlicher als ein Diesel- oder Benzin-Auto“, so Verkehrsclub Österreich (VCÖ)-Experte Markus Gansterer. E-Autos sind von der NoVA (Normverbrauchsabgabe) und Motorbezogenen Versicherungssteuer befreit und zahlen auch keine Mineralölsteuer. Zudem gibt es derzeit eine Ankaufsprämie von 4.000 Euro. Großes Potenzial gibt es für E-Fahrzeuge bei Wohnhausanlagen. Für die Bewohner bei neuen Wohnanlagen kann ein Pool von Fahrzeugen zum gemeinsamen Nutzen angeboten werden.Vorbildliche Projekte und Ideen für klimaverträgliche E-Mobilität können beim diesjährigen VCÖ-Mobilitätspreis bekannt gemacht werden. Mitmachen können Betriebe, Vereine, Schulen, Gemeinden und Städte. Gesucht werden Projekte und Konzepte, die zu einer verbesserten Klimabilanz des Verkehrs führen. Privatpersonen, Studierende und Schüler sind aufgerufen, ihre Ideen für eine klimafreundliche Mobilität einzureichen.Informationen und Einreichunterlagen unter www.vcoe.at 97 E-Pkw-Neuzulassungen60 E-Pkw-Neuzulassungen163 E-Pkw-Neuzulassungen66 E-Pkw-Neuzulassungen63 E-Pkw-Neuzulassungen60 E-Pkw-Neuzulassungen33 E-Pkw-Neuzulassungen38 E-Pkw-Neuzulassungen3 E-Pkw-Neuzulassungen(Anteil E-Pkw an Pkw-Neuzulassungen 1.1. bis 30.4. 2017)52 (2,9 Prozent)7 (1,5 Prozent)6 (0,7 Prozent)5 (4,2 Prozent)5 (1,5 Prozent)5 (1,2 Prozent)5 (0,8 Prozent)4 (1,9 Prozent)4 (1,0 Prozent)4 (1,0 Prozent)Quelle: Datafact, VCÖ 2017