Kärntnerin ist "coolste Beifahrerin Österreichs"

21.09.2018, 10:10 Uhr

Bei der Ö3-Wecker-Challenge wurden die Kanidaten in ein Rennauto gesetzt. Die Kärntnerin Birgit Gössinger hatte gewann mit dem niedrigsten Puls.

Die Ö3-Wecker-Challenge

KÄRNTEN. LIEBENFELS. Birgit Gössinger aus Liebenfels behielt die Nerven und gewann die Ö3-Wecker-Challenge bei der DTM in Spielberg.Insgesamt fünf Österreicher stellten sich der Herausforderung und traten bei der Challenge an. Dabei wurden die Kanditaten mit einer Pulsuhr ausgestattet und in ein 600 PS starkes Rennauto zu STM-Piloten Lucas Auer gesetzt.Ziel war es die Nerven zu behalten, denn der Beifahrer mit dem niedrigsten Puls gewinnt. Zusätzlich mussten die Kanditaten während der Fahrt noch eine kleine Aufgabe lösen und die STS-Hymne "Fürstenfeld" vorlesen.

Die Siegerin

Birgit Gössinger aus Liebenfels meisterte die Aufgabe am besten und behielt außerdem die Nerven. Sie gewann die Ö3-Wecker-Challenge mit einem Durchschnittspuls von 141.Gössinger erklärte, dass sie sich bemüht habe den Text vorab zu lernen und sich dann im Auto beim singen richtig entspannen konnte. In Zukunft wolle sie das immer so machen, auch auf die Gefahr hin, dass sie dann wohl niemand mehr im Auto mitnehmen würde.Die Siegerin der Challenge und ihre Begleitperson erwartet jetzt ein Wochenende bei der DTM in Spielberg, inklusive VIP-Package mit Tribünen Tickets, Catering, Zugang zum Fahrerlager, zur Lounge und zur Startaufstellung. Auch das Hotel ist von Freitag bis Sonntag inklusive.