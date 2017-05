Kostenloser Betriebskosten-Check der Arbeiterkammer

02.05.2017, 10:09 Uhr

„Betriebskosten: Wir blicken durch!“ - Arbeiterkammer Kärnten und das Land Kärnten überprüfen Betriebskosten-Abrechnungen kostenlos

Beträge verrechnet, die gar nicht bezahlt werden müssen

Beratungen von Mai bis Juli

Egal ob man Mieter oder Wohnungseigentümer ist, jeder hat das Recht auf Übermittlung der Betriebskosten-Abrechnung bis 30. Juni des Folgejahres. Diese Abrechnung muss schlüssig und nachvollziehbar sein. „Komplexe und unübersichtliche Schreiben führen zu Verunsicherungen. Die Arbeiterkammer bietet die Möglichkeit Ihre Betriebskosten-Abrechnung kostenlos zu überprüfen“, so Arbeiterkammer Präsident Günther Goach. Die Experten der Arbeiterkammer prüfen im Rahmen des Beratungsschwerpunktes „Betriebskosten: Wir blicken durch!“ bis 31. Juli die Betriebs-, Heiz- und Warmwasserkosten-Abrechnung der Kärntner.„Fehlerhafte Abrechnungen gehen immer zulasten der Mieter. Unklar sind oftmals Heizkosten- und Warmwasserabrechnungen sowie die Begriffe ‚Sonstiges‘ und ‚Diverses‘ in der Betriebskostenaufstellung. Immer wieder kommt es vor, dass Beträge verrechnet werden, die die Mieter gar nicht zahlen müssen“, sagt Arbeiterkammer-Mietrechtsexperte Michael Tschamer. Der Arbeiterkammer-Konsumentenschutz verzeichnete allein im letzten Jahr rund 1.215 Anfragen zum Thema Betriebskosten.Die Experten der Arbeiterkammer kontrollieren Betriebskosten-Abrechnungen, überprüfen Kostenaufstellungen und unterstützen Mieter bei Einsprüchen gegen die Rechnungslegung. Die Aktion „Betriebskosten-Check“ läuft bis 31. Juli. Die Beratungen finden in der Arbeiterkammer in Klagenfurt statt.unter der Telefonnummer: 050 477-6000