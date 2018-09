LK-Kärnten präsentiert Innovationsplattform

20.09.2018, 16:31 Uhr

Die neue Innovationsplattform der Landwirtschaftskammer soll als zentrale Anlaufstelle für Fragen zu betrieblichen Veränderungen.

Veränderung im landwirtschaftlichen Betrieb



KÄRNTEN. Um landwirtschaftlichen Betrieben den Einstieg in neue Produktionszweige und Vermarktungsformen zu erleichtern, bietet die Landwirtschaftskammer (LK) Kärnten nun eine Innovationsplattform an.Die Gründe warum sich Betriebsführer für eine Veränderung entscheiden sind vielfältig. Häufig haben sie einfach den Wunsch etwas Neues auszuprobieren oder es besteht eine Notwendigkeit den Betrieb weiterzuentwickeln.In jedem Fall stehen am Anfang solcher betrieblichen Veränderungen viele offene Fragen. Häufig betreffen diese Themen wie die Finanzierung, Steuern oder die Vermarktung. Die Innovationsplattform soll ein Service für alle Betriebe, die neue Wege gehen möchten, darstellen, so LK-Präsident Johann Mößler.

Innovationsplattform als zentrale Anlauf stelle

Ansprechpartner für Betriebe:

Bernhard Tscharre

Koordinator der Innovationsplattform und Innovationsberater

Telefon: +43 463/5850-14 03

Mail:

www.meinhof-meinweg.at Bernhard TscharreKoordinator der Innovationsplattform und InnovationsberaterTelefon: +43 463/5850-14 03Mail: bernhard.tscharre@lk-kaernten.at

Die Plattform soll als zentrale Anlaufstelle und "One-Stop-Shop" für bäuerliche Betriebe dienen und alle Fragen rund um die Weiterentwicklung oder Neuorientierung des Betriebes klären, beziehungsweise darüber informieren.Das Angebot wird zusätzlich durch ein Bildungsangebot ergänzt, welches in Zusammenarbeit mit dem Gründerzentrum der Wirtschaftskammer abgeobten wird. Dadurch können Betriebsleiter, die einen neuen Betriebszweig oder ein neues Geschäftsmodell eröffnen wollen, noch besser unterstützt werden.