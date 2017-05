Mentoringprogramm: New Generation Carinthia Mentoring

12.05.2017, 13:23 Uhr

Der Abschluss des Dritten Mentoring-Durchgangs der New Generation Carinthia Mentoring wurde gefeiert.

Vom Know-how anderer profitieren

Am Mittwoch fand der vierte Durchgang des Mentoring der New Generation Carinthia Mentoring im Stiftungssaal der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt statt. Dort wurde auch der Abschluss des dritten Durchgangs gefeiert. Die New Generation Carinthia Mentoring bildet sich aus beruflichen Auf- und Aussteigern, Durchstarteern und Rückkehrern aus ganz Österreich."Auch dem Land Kärnten ist es ein Anliegen, Kärntner, die in anderen Bundesländern studieren, zu motivieren, wieder nach Kärnten zurück zu kehren", so Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig. "Bei unserem Mentoringprogramm profitieren bereits 70 weibliche und männliche High Potentials vom Know-how erfahrener Führungskräfte, Manager und Unternehmer aus Kärnten", so Daniela Stein, Mentoringexpertin vom Business Frauen Center. Bei der Veranstaltung wurde gezeigt welcher Mentee mit welchem Mentor für ein Jahr an seiner beruflichen Zukunft arbeiten wird. Beide profitieren davon. Der Mentee will Karriere machen und Mentoren können die Gespräche dazu nutzen, ihre kommunikativen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.Mehr Informationen auf der BusinessFrauenCenter Website