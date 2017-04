ÖBB: Infrastrukturausbau in Kärnten im vollem Gange

27.04.2017, 13:16 Uhr

90 Prozent der Koralmbahn zwischen Klagenfurt und Graz sind in Bau oder wurden fertiggestellt - S-Bahn verzeichnet starken Fahrgastzuwachs.

Kärnten Paket

Der Südstrecken-Ausbau der ÖBB ist im vergangenem Jahr voll angelaufen. Seit den Tunnelanschlägen bei den Tunnel Stein und Lind sind alle Tunnelabschnitte der Koralmbahn in Bau. Rund 90 Prozent der Koralmbahn zwischen Klagenfurt und Graz befinden sich in Bau oder in Fertigstellung.Das 60 Millionen Euro schwere Kärnten Paket wurde Anfang letzten Jahres von der ÖBB mit dem Land Kärnten geschnürt. Damit sollte der Infrastrukturbau in Kärnten vorangetrieben werden. Der Umbau des Bahnhofes in Velden war der Startschuss für die Modernisierung der Wörthersee-Bahnhöfe. In Puch ersetzt eine Landstraßenunterführung die Eisenbahnkreuzung in Weißenstein und in Ledenitzen stärkt eine neue S-Bahn Haltestelle das Netz. Von der Staatsgrenze bis nach Bleiburg soll die Strecke zum teil erneuert werden. Auch die Strecken Klagenfurt - Weizelsdorf und Arnoldstein - Hermagor sollen noch ab diesem Jahr elektrifiziert und attraktiviert werden.

S4 - Erweiterung als Erfolgsmodell

In den letzten Jahren hat der Bahnverkehr in Kärnten stark zugenommen. Laut ÖBB ist die S-Bahn somit ein großer Erfolg mit immer mehr Fahrgästen. Mit der S4 von Hermagor nach Villach hat die ÖBB in den ersten drei Monaten einen Fahrgastzuwachs von 30 Prozent hergestellt. Sie fährt werktags im Stundentakt und stellt Anschlussmöglichkeiten an den Fernverkehr in Richtung Wien und Salzburg her. Der zweigleisige Ausbau der Koralm zwischen Klagenfurt und Völkermarkt ermöglichte zudem eine Verdichtung der S3 mit 14 Nahverkehrszügen.