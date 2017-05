Online-Preise bei Flugbuchungen im Arbeiterkammer-Test

08.05.2017, 11:12 Uhr

„Manche Preise sind personalisiert und je nach Endgerät, Tag und Ort unterschiedlich“, sagt der Leiter des AK-Konsumentenschutz, Stephan Achernig.

Arbeiterkammer-Test zeigt: die Preise im Dienstleistungsbereich bei Flugbuchungen sind intransparent. Bei manchen Abfragen änderten sich Preise innerhalb von fünf Minuten. Bei den Websites Amazon, Lufthansa, Air Berlin, Austrian Airlines, Opodo, Booking.com und Heine-Versand wurden 33 Online-Preisvergleiche durchgeführt. Dafür wurden über 20 verschiedene Endgeräte in ganz Österreich und ein Laptop in Düsseldorf verwendet.

Täglich andere Preise

Geht es um Preis-Intransparenz, steht die Flugbuchungsplattform Opodo an vorderster Front. „Je nach Erhebungstag gab es bei konkreten Flug-Abfragen bis zu neun unterschiedliche Preise“, so Achernig. Auf bis zu 167 Euro beliefen sich die Preisdifferenzen.Bei zwei von acht abgefragten Hotels bei Booking.com gab es Preisdifferenzen. Beispielsweise: Schwankte der Preis in Madrid, je nach Erhebungstag und Endgerät bis zu 154,35 Euro. Bei den übrigen Hotels gab es reine Rundungsdifferenzen.Beim Heine-Versand war bei allen fünf abgefragten Produkten der Preis der österreichischen Website um bis zu 100 Euro teurer. Auch bei Amazon, Lufthansa, Air Berlin, AUA, Opodo und Booking.com wurden Preisschwankungen festgestellt.Weitere Infos zum AK Test über Preisdifferenzen im Online-Handel unter: