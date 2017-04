Qualitäts-Offensive in Kärntner Pflegeheimen

27.04.2017, 13:37 Uhr

Bis zum Jahr 2018 sollen alle Pflegeheime E-Qalin-Standards erreichen.

Gestern wurde dem Pflegeheim "SeneCura St. Vinzenz" in Bad St. Leonhard das Gütesiegel E-Qualin übergeben. "Lebensqualität und Würde - zwei Begriffe, die nicht Worthülsen sein dürfen. Gerade und vor allem in Pflegeheimen, dort, wo alte Menschen auf die Hilfe und das liebevolle Betreuen durch andere Menschen angewiesen sind, müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um das Schlagwort Altern in Würde mit Leben zu füllen," so Gesundheitsreferentin Beate Prettner.

Ziel: jedes Pflegeheim auf E-Qalin-Standard

E-Qalin-Standard

Laut der Gesundheitsreferentin wurde mit E-Qalin in Kärnten eine Selbstbewertung eingeführt, die Sicherheit in der Pflegequalität bedeutet. "Unser Ziel muss es sein, am Ende des Tages, sprich bis Ende 2018, jedes Pflegeheim in Kärnten aufzu haben. Jedes Haus, das sich dieser Gehalt- und qualitätsvollen Selbstbewertung stellt, bringt uns einen Riesenschritt näher zu unserem ehrgeizigen, aber notwendigen Ziel", so Prettner.Kärntenweit werden in 76 Altenwohn- und Pflegeheimen rund 5.600 Menschen betreut. Die Zahl der Mitarbeiter in den Heimen beträgt knapp 2000.