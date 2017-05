Rangersdorf ist nun offiziell eine "Gesunde Gemeinde"

08.05.2017, 08:50 Uhr

Gesundheitsreferentin Beate Prettner zeichnet Rangersdorfs gesundes Engagement mit der "Gesunde Gemeinde"-Tafel aus.

Rangersdorf verschrieb sich vor drei Jahren der aktiven Gesundheitsförderung und bekannte sich zur Initiative "Gesunde Gemeinde". Am Samstag wurde Rangersdorf die Tafel "Gesunde Gemeinde" verliehen. Damit diese Auszeichnung an den Ortseinfahrten platziert werden darf, müssen bestimmte Kreterien erfüllt werden. Dazu zählt ein fix installierter Arbeitskreis, in dem Maßnahmen für die Bevölkerung ausgearbeitet werden. Die Gemeinde muss außerdem bereits drei Jahre in der Gesundheitsförderung aktiv sein und laufend Angebote bereitstellen. In der "Gesunden Gemeinde" Rangersdorf wurden bereits Aktivitäten umgesetzt und die Gemeinde beteiligt sich an den Projekten "Gesunde Familie" und "Gesunder Verein". "Von den gesunden Aktivitäten profitiert die ganze Gemeinde, denn die Aktivitäten richten sich nicht nur an die persönliche Gesundheit jedes Einzelnen, sondern fördern auch das Miteinander und den Zusammenhalt. Ich freue mich für die Gemeinde, dass dieses Engagement mit der ‚Gesunde Gemeinde‘-Tafel belohnt wird", so Gesundheitsreferentin Beate Prettner.