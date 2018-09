Rund 100.000 Euro für österreichische Legehennenbetriebe

17.09.2018, 16:44 Uhr

Die Prämierung österreichischer "Eierbauern" durch das Familienunternehmen Spar fand heuer in der Spar-Zentrale Maria Saal statt.



Regelmäßige Kontrollen



Rund 110 österreichische Eierbauern prämiert

KÄRNTEN. MARIA SAAL. Für das österreichische Familienunternehmen Spar stehen Produktqualität und artgerechte Tierhaltung an oberster Stelle. Deshalb führte Spar wurde das 5-Punkte-Eier-Programm ein.Um eine solide Basis für qualitativ hochwertige Eier zu erhalten, werden die Eierbauern sowie die Eierlieferaten für die Spar-Eigenmarke in regelmäßigen Abständen kontrolliert. Dabei achten die unabhängigen Kontrollinstanzen auf einwandfreie Futtermittel, die Frische der Eier, die Einhaltung der Hygienestandards während der gesamten Produktionskette und eine artgerechte Tierhaltung in den Betrieben.Das Ergebnis dieser Kontrollen ist auch für die Bauern von Bedeutung da Spar besonderes Engagement mit bis zu 1.600 Euro Prämie belohnt.Für das Familienunternehmen ist es besonders wichtig erstklassige Ware anzubieten, weshalb schon seit Jahren ausschließlich österreichische Eier gesetzt wird, so Paul Bacher, Geschäftsführer für Spar Kärnten und Osttirol.Spar ist einer der größten Partner der heimischen Landwirtschaft und prämiert seine circa 110 Legehennenbetriebe alle zwei Jahre. Grundlage für die Prämierung bilden die Ergebnisse regelmäßiger Kontrollen die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen.LR Martin Gruber ist besonders erfreut darüber, dass Spar das Engagement und den Einsatz der heimischen Bauern zu schätzen weiß und dies nicht nur in Worten ausdrückt.Bei der diesjährigen Prämierung der Legehennenbetriebe zahlte Spar rund 100.000 Euro an die Eierbauern aus. Durch die Prämierung soll das Tierwohl gefördert, sowie Anreize für Innovation und die Verbesserung der Landwirtschaft zu setzten.(Fotocredit: Spar/Werner Krug)