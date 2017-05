Sparkurs wird bei Verwaltungsausgaben fortgesetzt

02.05.2017, 14:09 Uhr

Der Personalstand von Vollzeitäuqivalenten soll bis zum Jahr 2021 gesenkt werden

In der heutigen Regierungssitzung wurde der Bericht zur Personalplanung 2017 bis 2021 beschlossen. Laut Landeshauptmann und Personalreferent Peter Kaiser soll der Personalstand von 3.585 Vollzeitäuqivalenten bis zum Jahr 2021 auf 3.476 gesenkt werden. Zudem wurde eine Erhöhung von aktiven und pensionierten Bediensteten um 0,8 Prozent beschlossen. Kaiser bezeichnet die beschlossene Erhöhung der Politikergehälter "nach 14 Jahren ohne Erhöhung" als berechtigt. Bei den insgesamt 46 Betroffenen entsteht ein jährlicher Mehraufwand von 33.556,60 Euro.

23,8 Prozent gehen in Pension

Kaiser erklärt zur Reduzierung des Personalstandes, dass man den Pfad mit minus ein Prozent pro Jahr beibehalte. Zu berücksichtigen sei auch, dass viele zuvor in Vereinen geführte Personen in die Landesverwaltung übernommen wurden. "In den nächsten zehn Jahren verlieren wir 874 Personen, das sind 23,8 Prozent in die Pension. Wir wollen sie rechtzeitig nachbesetzen und dabei vor allem den Wissenstransfer sicherstellen", so Kaiser. In einigen Bereichen könne es daher zu Parallelbeschäftigungen kommen. Im Zuge einer Besoldungsreform sollen höhere Einstiegsgehälter ermöglicht werden.