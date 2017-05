Sperre: Anschlussstelle Klagenfurt Nord erhält neue Fahrbahn

04.05.2017, 12:08 Uhr

Auch die Unterflurtrasse Lendorf wird ausgebaut.

Die Asfinag saniert ab morgen die Anschlussstelle Klagenfurt Nord. Die Arbeiten dafür finden ausschließlich am verkehrsärmeren Wochenende statt. Dabei wird insbesondere der Fahrbahnbelag durch neuen Asphalt ersetzt. Die Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Italien sind dafür im ersten Schritt gesperrt. Die Sperre startet morgen um 20 Uhr und wird voraussichtlich bis Montag um 5 Uhr früh andauern. Bei Schlechtwetter werden die Arbeiten um eine Woche verschoben.Auch in Lendorf wird ab Montag gebaut. Die Unterflurtrasse Lendorf wird ausgebaut und bekommt vier Fluchtstiegenhäuser.