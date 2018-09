SW Umwelttechnik baut Marktabdeckung in Rumänien aus

14.09.2018, 14:19 Uhr

Das Kärntner Unternehmen eröffnet mit September bereits den dritten Standort in Rumänien.

Dritter Standort in Rumänien

KÄRNTEN. Das Familienunternehmen SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG wurde 1910 gegründet, an der Wiener Börse wurde es 1997 notiert. Seit 25 Jahren ist es auch in Ungarn und seit 15 Jahren in Rumänien vertreten.In Rumänien hat das Kärntner Unternehmen bereits zwei Standorte. Einen im Süden bei Bukarest und den zweiten im Westen bei Timisoara. Der neue Standort im Nord-Osten bei Cristesti wurde nun mit September eröffnet.Dadurch wurden nicht nur 30 Arbeitsplätze geschaffen, sondern auch die Marktabdeckung von SW Umwelttechnik ausgeweitet und Transportwege verkürzt. Der neue Standort ist teil der Unternehmensstrategie des flächendeckenden Ausbaus der Produktionskapazität in Rumänien, so Klaus Einfalt, Vorstandsmitglied der SW Umwelttechnik.Zu den Produkten zählen Betonfertigteile für den Auf- und Ausbau der Infrastruktur. Am neuen Standort in Rumänien sollen Produkte für Gewerbe- und Industrie hergestellt werden, aber auch für die Kanalisation.