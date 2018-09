Über 400 Einsätze der ÖAMTC-Flugrettung

12.09.2018, 14:06 Uhr

In Kärnten wurden in den Sommermonaten über 400 Flugrettungseinsätze geflogen.

KÄRNTEN. Im Sommer steigt die Zahl der Einsätze für die ÖAMTC-Flugrettung, dieses Jahr bildete da leider keine Ausnahme. Österreichweit gab es insgesamt 4.497 Hubschraubereinsätze, die meisten davon in Niederösterreich. In Kärnten waren es 413 Einsätze im heurigen Sommer.In solchen Fällen zählt oft jede Minute, weshalb die ÖAMTC-Rettungshubschrauber sn 365 Tagen im Jahr im Einsatz sind. Der Hubschrauber Christophorus 2 ist außerdem der erste Notarzthubschrauber der auch in der Nacht fliegt und damit rund um die Uhr im Einsatz ist. Laut dem Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung Reinhard Kraxner ist dies auch sinnvoll, da Christophorus 2 allein in diesem Sommer durchschnittlich zwei Einsätze pro Nacht hatte.

Breites Einsatzspektrum

Einsätze nach Bundesland:

Niederösterreich: 1.001

Tirol: 710

Steiermark: 645

Oberösterreich: 595

Kärnten: 413

Burgenland: 304

Benachbartes Ausland: 258

Salzburg: 233

Vorarlberg: 210

Wien: 128

Die Einsätze der Notarzthubschrauber sind sehr vielfältig. Am häufigsten wurde der Hubschrauber bei internistischen oder neurologischen Notfällen, wie Herzinfarkt und Schlaganfall, gerufen. Häufig sind auch Verkehrsunfälle die Ursache für einen Einsatz, hier gab es insgesamt 436 Einsätze.Doch auch bei Sport- und Freizeitunfällen wird häufig ein Hubschrauber angefordert. Diese machen bereits neun Prozent der Alarmierungen aus und liegen damit auf dem 5. Platz der Sommerstatistik, so Kraxner.Vor allem im Bergsport gibt es weder eine Sommer- noch Winterpause und Trendsportarten wie Rafting, Canyoning und Sportklettern werden immer beliebter. Dabei werden die Notärzte des ÖAMTC mit den verschiedensten Verletzungen konfrontiert. Diese reichen von einfachen Knöchelbrüchen bis hin zu Abstürzen und akuten Herz-Kreislauf-Erkrankungen.Besonders in alpinen Gelände gestaltet sich die Bergung von Verunglückten für Bergrettungsteams oft schwierig und auch der Hubschrauber kann nicht immer landen. Deshalb werden Flugrettungssanitäter und Notarzt häufig am Tau hängend zur Unglücksstelle geflogen.