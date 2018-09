19.09.2018, 11:48 Uhr

Kostenlose Workshops an Schulen sollen helfen das Bewusstsein der Jugendlichen zum Thema "Unfallursache Ablenkung" zu erweitern.



Bewusstseinsbildung bei Kärntner Jugenlichen



Mehr Sicherheit im Straßenverkehr

KÄRNTEN. Für Peter Felber vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) ist eines sicher, wer aktiv im Straßenverkehr teilnimmt, trägt für sich und andere Verantwortung. Deshalb ist es umso wichtiger sicher nicht ablenken zu lassen und achtsam zu bleiben.Aktuellen Schätzungen der Polizei zufolge, passieren circa 38 Prozent der Unfälle mit Personenschaden wegen Unachtsamkeit oder Ablenkung. Somit sind diese beiden Faktoren die Unfallursache Nummer Eins auf Österreichs Straßen.Um der Hauptunfallursache vorzubeugen, veranstaltete das KFV im Jahr 2018 insgesamt 20 Ablenkungs-Workshops an Kärntner Schulen. Dadurch konnte man rund 280 Jugendliche erreichen und ihnen die mit Ablenkung verbundenen Risiken im Straßenverkehr näher bringen. Unterstützt wird das Projekt durch das Verkehrsreferat Kärnten.Für Mobilitätslandesrat Ulrich Zafoschnig ist klar, dass Jugendliche dadurch ein besseres Bewusstsein für die Risiken im Straßenverkehr erhalten und durch die Workshops folglich die Verkehrssicherheit erhöht werden kann.Der kostenlose Workshop soll besonders auf die Ablenkung durch Smartphone und Co aufmerksam machen. Multitasking im Straßenverkehr kann schlimme Folgen haben, weshalb es dem KFV ein besonderes Anliegen ist, die Risikokompetenz der Jugenlichen zu erhöhen, so Felber.So können diese Gefahren besser abschätzen und ihr Verhalten dem Verkehrsgeschehen besser anpassen. Damit die Jugendlichen diese Kompetenzen erwerben, kommen zum Beispiel Fernsehspots zum Einsatz. Doch auch Persönlichkeitstests und Aufgaben zur Sinneswahrnehmung und Stressbewältigung werden durchgeführt. Eine weitere beliebte Aufgabe ist auch die Messung der Reaktionsgeschwindigkeit.Der Workshop geht über zwei Unterrichtsstunden und wird von speziell geschulten Moderatoren des KFV durchgeführt. Als Zielgruppe hat man Jugendliche im Alter zwischen 15 und 19 Jahren im Blick.Auch in diesem Schuljahr werden die Workshops wieder angeboten!