Tag der Ersten Hilfe: Rettungsgasse als erster Schritt

08.09.2018, 07:00 Uhr

Heute ist der internationale Tag der ersten Hilfe. Die Asfinag erinnert an die korrekte Bildung der wichtigen Rettungsgasse.

93 Prozent wissen, wie man sie bildet.

83 Prozent haben schon einmal eine Rettungsgasse gebildet.

89 Prozent halten sie für eine gute Idee

86 Prozent sind für ein Beibehalten des Rettungsgassen-Systems.

88 Prozent sind für stärkere Kontrollen.

85 Prozent sind für härtere Strafen, wenn jemand die Rettungsgasse missachtet.

So bildet man die Rettungsgasse

KÄRNTEN. Erste Hilfe rettet Leben. Am heutigen internationalen Tag der Ersten Hilfe erinnert die Asfinag an die Rettungsgasse auf Autobahnen und Schnellstraßen, welche oft der erste Schritt zur Ersten Hilfe ist. Nur durch sie kommen Einsatzkräfte ungehindert zum Unfallopfer.Die Rettungsgasse ist bei uns mittlerweile selbstverständlich, zeigt eine Umfrage des Instituts für empirische Sozialforschung (IFES) vom April 2018.Die Rettungsgasse ist zu bilden, wenn es auf Autobahnen oder Schnellstraßen zu stockendem Verkehr oder Stau kommt. Und das auch bevor der Verkehr komplett stillsteht oder Einsatzfahrzeuge sichtbar sind.Auf zweispurigen Fahrbahnen weichen alle Fahrzeuge auf der linken Spur parallel zum Straßenverlauf auf den linken Fahrbahnrand aus. Alle anderen Verkehrsteilnehmer rücken so weit wie möglich an den rechten Rand, auch auf den Pannenstreifen.Das System ist auf drei- oder mehrspurigen Fahrbahnen dasselbe. Alle Fahrzeuge auf der äußersten linken Spur fahren nach links, alle anderen so weit wie möglich nach rechts.