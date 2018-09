201 Empfehlungen des Landesrechnungshofes aufgenommen

12.09.2018, 07:39 Uhr

Geprüfte Stellen wollen nur 20 Empfehlungen derzeit nicht umsetzen.

Parallelstruktur beseitigt

KÄRNTEN. Der Landesrechnungshof (LRH) prüfte nach, wie geprüfte Stellen mit seinen Empfehlungen umgegangen sind. Das Ergebnis: Ein Drittel der im Jahr 2016 ausgesprochenen Empfehlungen ist abgeschlossen. Es waren 221 Empfehlungen, wobei die meisten das Land betrafen, 78 auch das Landesmuseum und 15 die Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft. Für 201 Empfehlungen wurde eine Umsetzung zugesagt.Umgesetzt wurde etwa eine Gehaltsobergrenze für geschäftsführende Leitungsorgane in der Kabeg oder Empfehlungen zur Wohnbauförderung. Begünstigte Rückzahlungen von Wohnbauförderungsdarlehen werden nun an das Jahres- bzw. Familieneinkommen des Antragsstellers zum Zeitpunkt der Rückzahlung geknüpft. Aus dem Wohn- und Siedlungsfonds werden vom Land keine Baumaßnahmen mehr gefördert, da es sich um eine Parallelstruktur zur Wohnbauförderung handelt.

Überprüfung der Klimaverhältnisse

Genaue Kostenermittlung

Offene Empfehlungen

Beim Landesmuseum wurden etwa die unrechtmäßig gewährte Bildschirmzulage an den damaligen Museumsdirektor und die unrechtmäßig ausbezahlte Nächtigungsgebühr seines Assistenten kritisiert. Beide wurden rückerstattet. Die problematischen Klimaverhältnisse in den Depots werden nach LRH-Ratschlag nun fünf Mal im Jahr und nach stärkeren Unwettern überprüft.Was das Stadion betrifft, zeigte der LRH auf, dass beim Vergleich der Varianten die Kosten vom Architekten nur geschätzt wurden. Das Land will nun bei Großvorhaben Varianten so vergleichen, dass ihnen eine detaillierte Kostenermittlung zugrundeliegt. Auch folgender Empfehlung für den Flughafen wurde nachgekommen: Bei der Pisten-Generalsanierung sollte sich die Entscheidung für eine von mehreren Varianten mit einer aussagekräftigen, technisch-wirtschaftlichen Gegenüberstellung begründen.Derzeit nicht umsetzen wollen die geprüften Stellen 20 Empfehlungen. Z. B. werden Sonderverträge der Kabeg noch nicht dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorgelegt. Bei zwölf Landesbeteiligungen wurde aufgezeigt, dass in drei Jahren Kilometergelder von 397.000 Euro verrechnet wurden. Der LRH empfahl, den Landesfuhrpark auch für die Beteiligungen zu öffnen, was noch nicht geplant ist.Offen ist weiters, die Betriebsnotwendigkeit von Dienstwägen für geschäftsführende Leitungsorgane durch Fahrtenbücher zu analysieren. Auch der Vorschlag, Rechtsleistungen in den Landesbeteiligungen separat von den sonstigen Beratungsleistungen zu erfassen, ist nicht umgesetzt.