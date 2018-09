Kommentar: Prävention beginnt schon im Elternhaus

19.09.2018, 05:00 Uhr

Alle Parteien in Kärnten haben mittlerweile das Drogen-Problem im Fokus und werfen unterschiedliche Lösungsansätze in den Raum. Allen müsste klar sein: Nur ein Bündel an Maßnahmen auf allen Seiten – bei Konsumenten wie Anbietern – könnte in (ferner) Zukunft Wirksamkeit zeigen. Das Schlagwort Prävention verwenden alle.Hier werden speziell Bildungseinrichtungen involviert – dort erreicht man die Jungen. Doch was ist nach der "Aufklärung" in der Schule? Die jungen Leute kommen heim und finden oft tragische Familienverhältnisse vor. Manchmal gibt es niemanden, mit dem sie darüber reden können, was sie in der Schule gehört haben. In vielen Familien interessiert sich schlichtweg niemand dafür. Es gibt niemanden, dem man sich bei Problemen anvertrauen kann. Es schaut niemand hin. Das ist auch mit ein Grund, warum sich junge Leute lieber betäuben. Auch wenn mehr Prävention an Schulen sicher wichtig wäre: Es sind immer noch die Eltern dafür verantwortlich, dass ihre Kinder sich geborgen fühlen.

