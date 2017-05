Exportoffensive: offene Grenzen für Kärntner Firmen

10.05.2017, 10:25 Uhr

Insgesamt 250 Betriebe haben im vergangenem Jahr an Wirtschaftsmissionen, Messen und Kooperationsbörsen teilgenommen.

Im Vorjahr hat die Exportoffensive des Landes 250 Kärntner Betrieben den Weg über die Grenzen geöffnet, neue Märkte erschlossen und konkrete Geschäfte ermöglicht. In Deutschland, Italien, Serbien, dem Iran und Dänemark waren Wirtschaftsmissionen, Gruppenstände auf Messen und Kooperationsbörsen die Hauptaktivitäten. "Mit der Exportoffensive stärken wir eine Stärke der Kärntner Wirtschaft. Jeder zweite Euro wird in Kärnten durch die exportierenden Betriebe verdient, rund 70.000 Menschen finden in der Exportwirtschaft in Kärnten Arbeit. Die Außenhandelsbilanz mit einer Milliarde Euro ist ein Rekordwert für Kärnten", so Wirtschaftslandesrat Christian Benger.

"Unsere Wirtschaft muss wachsen"

Übersee-Wirtschaftsmission

Vom Export profitieren rund 2.500 Kärntner Firmen direkt oder indirekt als Zulieferer. Im Jahr 2016 war die Exportoffensive noch mit 500.000 Euro ausgestattet. Für das Jahr 2017 wurde sie auf eine Million Euro aufgestockt. "Unsere Wirtschaft muss wachsen, der Wirtschafskreislauf muss in Schwung bleiben. Eine Möglichkeit für beides ist die verstärkte Internationalisierung der Kärntner Wirtschaft", so Benger.Durch die Exportoffensive haben heuer bereits 43 Kärntner Betriebe über die Grenzen des Landes hinausgeschnuppert. Elf heimische Firmen waren auf der Handwerksmesse in München im März vertreten. Anfang April nahmen 22 Kärntner Unternehmen an der Wirtschaftsmission nach Zagreb teil.Ein "Incoming Matchmaking" im Rahmen des Köln-Kärntner Wirtschafts-Dialogesund eine Startup-Reise nach Dublin sind 2017 noch geplant. "Gerade Startups kennen keine Grenzen und leben von grenzüberschreitenden Vernetzungen. Die Dublin-Reise ist mit 20 jungen Unternehmen ausgebucht", so Benger. Ende des Jahres soll auch eine Übersee-Wirtschaftsmission anstehen. Mexiko, Kolumbien/Peru oder Singapur/Indonesien stehen am Plan.