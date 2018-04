Die Bezirksblätter präsentieren das neue Freizeit Journal 2018

25.04.2018, 13:00 Uhr

Wohlfühlen, Freizeit, Urlaub spiegeln sich im Freizeit Journal der Bezirksblätter Niederösterreich, dem exklusiven Ideenbringer, wider und stehen als Ausflugsguide den Hotelbetrieben und Tourismusbüros zur Verfügung.

Schon seit vielen Jahren ist das Freizeit-Journal ein beliebter Wegbegleiter und in diesem Jahr erscheint der Urlaubswegweiser im neuen Kleid. Mit frischen Farben und lockerem Aufbau werden die niederösterreichischen Regionen Waldviertel, Weinviertel, Mostviertel und Industrieviertel in all ihrer reizvollen Pracht und Vielfalt exklusiv und einzigartig präsentiert.

