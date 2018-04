Gewinne 5x2 Festivalpässe für das Nova Rock 2018

26.04.2018, 14:59 Uhr

Von 14. bis 17. Juni werden die Pannonia Fields im Burgenland wieder zur Hochburg des Rock!

Das Nova Rock Festival presented by Volume geht heuer in seine 14. Auflage und ihr könnt/sollt/müsst selbstverständlich mit dabei sein!Natürlich arbeiten wir auch seit Jahreswechsel fieberhaft an neuen Acts, um auch 2018 wieder ein tolles Line Up für das rockigste Festival Österreichs nach Nickelsdorf zaubern zu können und wir meinen, dass auch bei diesem letzten großen Paket wieder einige interessante Künstler für euch mit an Bord sind, die die Red- und Blue Stage beschallen werden.

Das Nova Rock 2018 wird 4 Tage zur "Laune der Natur". Mit gutem Grund, denn wir freuen uns die großartigen TOTEN HOSEN wieder in der Pannonischen Tiefebene begrüßen zu dürfen. Gerade wieder äußerst erfolgreich mit aktuellem Album auf Tour und schon bald wieder auf der NOVA ROCK Bühne. Mit dabei auch AVENGED SEVENFOLD – Jungmetaller aus den Vereinigten Staaten, VOLBEAT – die Dauerbrenner aus Dänemark in ihrer quasi Ersatzheimat und IRON MAIDEN, denn die alte Liebe aus Großbritannien rostet nicht.„Kniet mit mir, das seltene Glück zu preisen!“ ruft OTTO zu Recht seinen FRIESENJUNGS zu und kommt als Late Night Special ins Burgenland.Wir verlosen für das Nova Rock 2018 5x2 Festivalpässe! Einfach mit einem Klick mitmachen und aufs Nova Rock 2018 fahren.