Gewinne 5x2 Karten für "Die Eroberung des goldenen Apfels - Geschichte einer Belagerung" am Landestheater Niederösterreich

04.05.2017, 14:36 Uhr

Jetzt mitmachen und 5x2 Karten für "Die Eroberung des goldenen Apfels" am Donnerstag, 1. Juni 2017 um 19:30 Uhr am Landestheater Niederösterreich gewinnen

Uraufführung am Landestheater Niederösterreich

Ein Theater, irgendwo im Nirgendwo. Während auf der großen Bühne ein fulminanter Operettenabend über die zweite Wiener Türkenbelagerung gegeben wird, sitzt ein Haufen verlorener Theaterstatisten in der Kantine und wartet auf den großen Auftritt. Vielleicht seit Stunden. Vielleicht auch seit Jahrhunderten.Doch der Ruf des Inspizienten ertönt nicht, der Auftritt verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Und die Leere des Wartens fördert Verborgenes zutage: Sehnsüchte und Ängste, Hoffnungen und Enttäuschungen. Langsam aber sicher wächst ein Verdacht: Werden sie jemals auf die Bühne gerufen – oder werden sie einfach vergessen, abgehängt zwischen Bier und Glücksspielautomat?Der Regisseur Hakan Savaş Mican erforscht gemeinsam mit seinen Schauspielerinnen und Schauspielern die Ursachen gesellschaftlicher Ängste vor dem Fremden und dem Verlust jener Dinge, die einem wichtig sind. Im Zentrum dieser musikalisch-theatralen Suche stehen die Wiener Türkenbelagerungen und die große Frage nach all den kleinen Dingen von Wert – auf gesellschaftlicher wie persönlicher Ebene.Mit Zeynep Bozbay, Tim Breyvogel, Stanislaus Dick, Vidina Popov, Michael Scherff, Volkan T. Inszenierung Hakan Savaş Mican | Co-Autor Emre Akal | Dramaturgie Kai Krösche | Bühne und Kostüme Sylvia Rieger | Musik Matthias JakisicVorstellungen: Sa 13.05.17, 16.00 - Do 01.06.17, 19.30 * - Fr 02.06.17, 19.30 - Sa 10.06.17, 19.30 ** - Mi 14.06.17, 19.30Di 18.08.17, 19.30 *; Mi 06.09.17, 19.30 *Stückeinführung um 18.30 UhrPublikumsgespräch nach der VorstellungRathausplatz 11, 3100 St. PöltenKartenvorverkauf: niederösterreich kultur karten, Rathausplatz 19,3100 St. Pölten, T 02742 90 80 80 600,

Die Bezirksblätter Niederösterreich verlosen in Kooperation mit dem Landestheater Niederösterreich 5x2 Tickets für die Vorstellung am 1.6. 2017 um 19:30 Uhr.