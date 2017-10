Gewinne: 8x2 Tickets für die Masters of Dirt Show in der Wiener Stadthalle

19.10.2017, 16:20 Uhr

Ab März heißt es wieder Masters of What?! Masters of Dirt!

Seit 15 Jahren pilgern jährlich bis zu 30 000 Menschen in die Wiener Stadthalle, um sich von der legendären Freestyleshow Masters of Dirt verzaubern zu lassen. Über 80 Athleten und Künstler sorgen dabei mit ihren einzigartigen Stunts und Performances für einzigartige Stimmung und Begeisterung. Von 16. bis 18. März 2017 ist es endlich wieder so weit: M.O.D gastiert erneut in der Wiener Stadthalle. Obgleich die Crew rund um Georg Fechter bei der letztjährigen Limitless-Tour alles gegeben hat, um den Zuschauern ein noch die dagewesenes Show-Konzept zu präsentieren, wurden für die kommende "All In Tour" Stars wie Krappi, KS Freak und Fabio Wibmer ins Boot geholt, um das Publikum ein weiteres Mal aus ihren Sitzen zu reißen.Bei vier Shows an drei Tagen zeigen die Top-Athleten des M.O.D Teams neue, atemberaubende Tricks, die bei den Zusehern pures Adrenalin freisetzen. Auf BMX, Mountainbikes, FMX-Bikes, Quads, Buggys und sogar Snowmobiles setzen sie die Gesetze der Physik außer Kraft und lassen nichts unversucht, um ihre Fans mit waghalsigen Tricks zum Staunen zu bringen. Dank der musikalischen Untermalung von DJ Mosaken und den Fireshows der sexy Fuelgirls ist die Show eine einzigartige Erfahrung für jeden.

Für nur 5 € haben die Fans vor der Show die Möglichkeit, im Fahrerlager die Rider kennenzulernen und deren Geräte zu bestaunen. Aber auch nach der Show nehmen die Athleten sich noch Zeit für ihre Fans und geben eine Autogrammstunde, bei der es die Möglichkeit gibt, Autogramme und Fotos mit den Fahrern zu ergattern. Zudem bietet die M.O.D Fashionmeile im Foyer der Stadthalle den Fans die Gelegenheit, sich mit der Mode ihrer Idole einzukleiden. Wie jedes Jahr kommen auch Tattoofans auf ihre Kosten, denn sie können sich bei den hauseigenen M.O.D Tätowierern gratis den M.O.D. Skullbunny tätowieren lassen.Was: MASTERS OF DIRT WienWann: 16.03.2018, 17.03.2018, 18.03.2018Wo: Wiener StadthalleTickets: Erhältlich über oeticket.com & wien-ticket.athier bei uns 8x2 Tickets für die Masters of Dirt "All In" Tour.