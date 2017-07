GEWINNSPIEL: Heiß auf Eis – Wirtschaftsbund Niederösterreich bringt Abkühlung

25.07.2017, 00:00 Uhr

Sie schwitzen auch gerade im Büro oder auf der Baustelle? Dann machen Sie mit bei der Wirtschaftsbund-Aktion "Heiß auf Eis!" und gewinnen Sie eine süße Erfrischung!

Eis für Alle – Mitmachen und gewinnen

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Nicht für Sie? Sie schwitzen im Büro, auf der Baustelle, bei den Kunden oder in der Produktion? Der Wirtschaftsbund Niederösterreich sorgt von 1. bis 31. August mit der Aktion "Heiß auf Eis" für Abkühlung!Mitmachen und gewinnen: Der Wirtschaftsbund Niederösterreich verlost in Kooperation mit den Bezirksblättern für 20 Betriebe in Niederösterreich schmackhaftes Eis zur Abkühlung! Machen Sie Ihren Mitarbeitern oder Kollegen eine Freude und spielen Sie mit!

Die Mandatare und Funktionäre des Wirtschaftsbund Niederösterreich sind im August in ganz Niederösterreich unterwegs und sorgen für sommerliche Stimmung in Ihrem Betrieb!