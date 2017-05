Wigwamparty 2017 – Die Party des Jahres am 13. Mai in der Freilichtbühne Gföhl

09.05.2017, 10:15 Uhr

Die legendärste Party im Waldviertel ist zurück! Am Samstag, 13. Mai 2017 kehrt die berüchtigte Wigwamparty in der Freilichtbühne Gföhl zurück und garantiert mit einer geilen Atmosphäre und tollen DJs einen unvergesslichen Abend!

Top DJs und ein bunter Mix an Musik

Zurück zum Ursprung! Unter diesem Motto will die Wigwamparty an alte Zeiten anschließen und mit motivierender Musik, kühlen Drinks und einem partyfreudigen Publikum für gute Laune im Waldviertel sorgen!Um für jeden Geschmack gerüstet zu sein, bieten die Veranstalter der Wigwamparty 2017 einen perfekten Mix an Musik.begeistert normalerweise das Publikum im Platzhirsch Schladming. Daneben wird das Waldviertler Duofür beste Stimmung in Gföhl sorgen.

Mitfeiern und Moto GP Tickets gewinnen

Kein Problem – mit den Beatbreakazz kommen auch Hardstyle-Fans nicht zu kurz. Wer es doch lieber etwas geselliger und gemütlicher angehen will, kann in der großen Party-Kuppel mitim "Mallorca-Style" zu Partyhits und Schlagerkrachern feiern.Die Wigwamparty am Samstag, 13. Mai 2017 verspricht also einen legendären Abend! Neben toller Stimmung und guter Musik hat jeder Besucher zusätzlich die Chance 2 Tickets für das Moto GP Rennen in Spielberg auf der Toro Rosso Tribüne zu gewinnen.Also, verpasse auf keinen Fall die Party des Jahres im Waldviertel und markiere den 13.5. schon mal fett in deinem Kalender! Alle weiteren Infos zur Wigwamparty 2017 findest du hier.