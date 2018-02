Der Huatara-Ball 2018 in Bildern

03.02.2018, 00:00 Uhr

Im Gasthaus Pyhrahof waren am 2. Februar Dirndln und Lederhosen erste Wahl.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der 5. Huatara-Ball versprach schuhplattelnde Mädels und gute Stimmung. Schon der Begrüßungsschluck – wahlweise Eierlikör oder Himbeergeist – und Kuchen im Glas als Damenspende kam bei den Gästen gut an. Das dichte Gedränge gehörte auch beim Huatara-Ball am 2. Februar dazu. "Wir sind ausverkauft. Es sind sogar Gäste auf der Warteliste, sollte der eine oder andere kurzfristig ausfallen", so Manuela Mies von den Dirndln.Im Ballgetümmel gesichtet: Kirchbergs Bürgermeister Willibald Fuchs, Prigglitz Ortschef Franz Teix, Otterthals Bürgermeister Karl Mayerhofer, Harald Steinwender (der im Sommer seinen 40-er feiert), Birgit, Helga und Josef Steinwender, Renate und Horst Prober,Wirt Karl Reinharter, Tamara und Cornelia Eckler, Bastian, Lena, Karin und Wolfgang Jansohn, Nadja Fuxreiter, Birgit und Tanja Grabner, Gottfried und Julia Kaghofer, Sandra Straßgütl, Nadja Puchegger, Marie-Christin Kornfell, Nadine Beiglböck und Teresa Handler.Evelyne und Thomas Zierhofer – die schon 17 Jahre glücklich verheiratet sind – schauten ebenso vorbei wie Marina Peinsipp, Julia Gruber und viele mehr.