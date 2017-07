Hicker fragt nach: So überleben Sie (vielleicht) die Apokalypse

16.07.2017, 11:36 Uhr

Bezirksblätter Chefredakteur Oswald Hicker im Gespräch mit Survivaltrainer Martin Mollay

MARTIN MOLLAY: Ja, man sieht es ja auch aus der Vergangenheit, dass es schon öfters vorgekommen ist, das irgendetwas zusammenbricht. Also kann man es durchwegs als realistisch bezeichnen. Der springende Punkt ist nur der: Wann tritt so etwas ein? Tritt es jemals ein, zumindest solange wir leben? Wie dem auch sei, sollte man sich in irgendeiner Form trotzdem darauf vorbereiten.

Genau. Es können tausende andere Möglichkeiten. Es könnte auch ein Polsprung theoretisch kommen. Was auch immer. Also manches Mal hat man ein bisschen eine Vorlaufzeit, manches Mal nicht. Und daher bin ich persönlich auch der Meinung, man sollte, so wie es in der Natur auch vorgegeben ist, gewisse Skills haben und die auch permanent in irgendeiner Form trainieren. Und einfach achtsam sein. Das ich sag, ok, tritt der Tag "X" oder der Moment ein, dann bin ich einfach bereit.Ja, man sollte gedanklich immer bei sich selbst anfangen. Das heißt, erster Schritt ist einmal: Ruhe wahren. Das ist so eine Survival-Regel, die wirklich an oberster Stelle steht. Nicht gleich die Panik ziehen, sondern wirklich einmal sagen: "Ok, jetzt analysiere mal, was ist da passiert?". Die Sekunden die hat man auf jeden Fall. Ja und dann kommt der nächste Schritt. Dazu verwende ich immer die sogenannte "Dreier-Regel". Die ist wirklich Gold wert. Weil die besagt, drei Sekunden ohne Aufmerksamkeit, drei Minuten ohne Sauerstoff, drei Stunden unter extremen Bedingungen, Kälte wie Wärme, drei Tage ohne Wasser und drei Wochen ohne Nahrung. Und genau nach diesem Rezept gehe ich vor. Dass ich sage, ok ich bin einmal aufmerksam. Dann sollte ich natürlich herausfinden, was jetzt gerade aktuell passiert ist. Bleibe ich oder gehe ich? Also das sind Entscheidungskriterien, die muss ich treffen. Wenn ich bleibe, dann brauche ich natürlich irgendein Umfeld, sprich Nahrung, Wasser, Wärme usw., dass ich auch diese Zeit, wo ich stationär bin aushalte, um mich zu organisieren. Wenn ich gehe, dann brauch ich halt wieder ein Equipment, wo ich sage, das reicht zur Flucht.Ja, in solchen Situationen, wie es jetzt in Italien ist, natürlich, dass die Wärme gegeben ist. Sprich ...Da wird nichts kommen. Deshalb bewährt es sich eben, dass ich Skills habe, wie zum Beispiel "mache ich Feuer". Dann kann ich mir schnell einmal irgendwie aus einer Dosen oder sonst irgendwie einen kleinen Ofen bauen. Feuermittel irgendwo auftreiben. Zumindest habe ich eine Idee, was zu tun wäre, das heißt, wie kann ich meinen Körper warm und trocken halten. Die sogenannte "37-Grad-Regel". Damit ich einmal unmittelbar nicht erfriere oder sonst irgendwelche anderen Probleme bekomme so zu sagen.So ist es. Da empfehle ich auf jeden Fall, dass man ein bisschen etwas zu Hause bereithält. Jetzt nicht unbedingt Mengen bis zur Decke gestapelt. Das finde ich übertrieben. Aber für zwei, drei Wochen Nahrung bereithalten ist auf jeden Fall gut. Und dann darüber hinaus kann man natürlich auch etwas einlagern, aber man braucht jetzt nicht die Superpanik schieben und für ein Jahr vorsorgen.Dann tritt wieder die "Dreier-Regel" in Kraft. Feuer machen, das heißt Wärme. Und wenn ich Feuer machen kann und Feuer machen ist relativ einfach und man kann aus sehr vielem Feuer machen, dann muss ich mir eben dann behelfen.Im Prinzip schon.Mollay: Ja. Aber ich sag einmal ...Hat es einen Kaminanschluss?Ja, wenn es einen hat, dann wäre es natürlich gut, dass ich präventiv schon einen Beistellofen zu Hause habe. Ich finde das sowieso, es sollte jeder Haushalt einen Ofen haben, der selbständig funktioniert. Weil wenn der Strom ausfällt, was machst? Dann erfrieren die Leute bevor sie überhaupt einen Durst kriegen. Also einen Ofen sollte man schon zumindest zu Hause haben zum selbst heizen und wenn nicht, dann muss ich mir halt einen bauen.Ja natürlich sollte man sich jetzt nicht auf die faule Haut legen und warten bis bessere Zeiten kommen, weil oft weiß man es ja nicht, ob sie wieder kommen, das heißt ich nutze die Gelegenheit, die Möglichkeiten mich zu organisieren. Da sind wir beim Thema Kommunikation. Wie stehe ich mit meinem Umfeld in Kontakt, wie bin ich da vernetzt? Und ich sollte nicht den Einzelkämpfer spielen sondern wirklich Netzwerke schaffen, so zu sagen: "Ok Leute, wir haben momentan noch genug. Aber jetzt heißt es organisieren."So ist es.Weil grad am Anfang. Also wenn das Chaos beginnt, dann ist überall Chaos, nicht? Dann fangen sich eben die Leute an zu organisieren. Und die sich organisieren, die organisieren sich dann auch mit der Schrotflinte, wenn es ist, nicht?Richtig, ja.Ja auch da sind wir wieder beim Thema Kommunikation auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Thema Achtsamkeit und Wahrnehmung. Wir Menschen rennen halt oft schon sehr blind durch die Gegend mit dem Smartphone bestückt und dann ist irgendetwas einmal und dann wissen wir nicht einmal wo wir sind, nicht? Aber wenn ich meine Augen und Ohren offen halte, dann kommuniziere ich ja erstens mit den Leuten. Was hat er? Was habe ich? Wie kann man sich da arrangieren? Wie kann man sich etwas teilen? Im Sommer ist es natürlich besser wie im Winter, ist ganz klar. Dann natürlich, wenn ich weiß, wo Bäume sind, sofern, da gibt es natürlich auch verschiedene Pflanzen.Genau, so ist es.Naja. Da gibt es auchAuch da gilt, ich meine, wenn ich flüchte, dann sollte ich versuchen, das sortiert, also geordnet machen. Nicht im Chaos, im Wahnsinn. Weil die Leute stürmen alle. Ich mein, wenn es noch eine Regierung und dergleichen gibt, dann werden sich die wohl ein bisserl um eine Ordnung kümmern. Das ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwo Evakuierungen stattgefunden haben. Und das ist halt der erste Schritt. Sollte ich vor Ort bleiben müssen, das kommt jetzt darauf an wie knapp ich an dem Objekt bin oder wo die Gefahr ausgetreten ist, dann muss ich mich, wenn es nicht anders ist, verbunkern, verbarrikadieren und eine gewisse Zeitspanne abwarten.Es ist sinnvoll, aber es ist noch sinnvoller, dass man sich einmal eine Karte hernimmt und sagt, ok, wenn wirklich etwas sein sollte, wo sind meine Kontaktpunkte, der nächste Anlaufpunkt, den ich erreichen kann. Ich nehme mal an, mit einer Tankfüllung, sagen wir 500 bis 700 Kilometer und wie geht es dann dort weiter?Genau. Und da sieht man auch wieder die sogenannte "Dreier-Regel". Wasser ist drauf, Messer. Da drinnen ist Erste-Hilfe-Packerl, Kompass und Kleingerät wie zB Feuerstein zum Feuer machen. Eine Unterkunft ist dabei. Das Ganze hat kein Gewicht. Das kann ich mir umschnallen. Und damit kann ich theoretisch wochenlang, wenn ich weiß wie, überleben.