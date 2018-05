Dieses Auto könnt ihr bei der Bezirksblätter-Verkehrrserie gewinnen: Der neue Suzuki Swift in Pure White Pearl!

02.05.2018, 06:00 Uhr

Da heißt es wirklich "Steig ein!": Knacken Sie unseren Start-Code und fahren Sie mit dem neuen Suzuki Swift 1.2 Dualjet shine in den sommerlichen Sonnenuntergang.

Er schimmert wie eine Perle. Eine ziemlich große Perle. Unser "Suzuki SWIFT 1.2 Dualjet shine" steht nämlich in der stylischem Pure White Pearl Version in unserer Garage. Und schon bald in Ihrer.

Da steckt mehr drin!

Wenn Sie im Mai und Juni Ihre Bezirksblätter lesen, können Sie nicht nur über 1.000 Euro für Ihre persönliche Mobilität sparen, Sie können obendrauf noch ein tolles Auto gewinnen. Denn im Suzuki SWIFT 1.2 Dualjet shine steckt einfach mehr drin. Kleiner Auszug gefällig? Bittesehr.• 16"-Alufelgen (Bereifung 185/55 R16)• Sitzheizung vorne• Multifunktionsdisplay• Audio-System (inkl. DAB) mit Smartphone Anbindung inkl. Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und Lenkradbedienung• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung• Halogenscheinwerfer• "Guide me" Lichtfunktion• Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP©)• Rückfahrkamera• ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf den äußeren beiden Fondsitzen• Treibstoff: Benzin• 66 kw (90 PS)• Höchstgeschwindigkeit 180 km/h• Kraftstoffverbrauch kombinierter Testzyklus: 4,6l/100km• CO2-Ausstoß kombinierter Testzyklus: 98 g/kmDieses Auto hat einen Wert von 14.880 Euro. Also: Einfach Bezirksblätter lesen, jede Woche das richtige Losungswort herausfinden und nach acht Wochen den Start-Code knacken!