Machen Sie Ihr Kind "sicher sichtbar": Gewinnen Sie eine von 150 Sicherheits-Boxen der NV

30.04.2018, 04:40 Uhr

Gefahr im Straßenverkehr: 50 Prozent der Kinder zu dunkel gekleidet

Helle Kleidung, Warnwesten und Reflektoren können Leben retten!

Als Fußgänger oder Radfahrer legen Kinder ihren Schulweg oft im Dunkeln zurück. Dabei sind unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer aufgrund ihrer Größe sowie ihres teilweise unvorhersehbaren Verhaltens besonders gefährdet. Erhöht wird die Gefahr durch dunkle Kleidung: Rund 50 Prozent der Kinder sind laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) aufgrund ihrer Kleidung im Straßenverkehr schlecht sichtbar. Anlässlich des diesjährigen Tages der Sicherheit macht die Vereinigung der Österreichischen Länderversicherer – darunter die Niederösterreichische Versicherung AG – auf diese Thematik aufmerksam. Mit der Aktion „Sicher Sichtbar!“ sollen Eltern und Kinder für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert werden.

Wer nicht gesehen wird, ist in Gefahr

Richtiges Outfit kann Leben retten

Sicher sichtbar!

Tipps für mehr Sichtbarkeit im Straßenverkehr:

Ob hektischer Frühverkehr oder Verkehrslawine nach Feierabend – für Fußgänger und Radfahrer stellt die Situation auf Österreichs Straßen jeden Tag eine Herausforderung dar. Die meisten Unfälle passieren am späten Nachmittag bzw. abends. Die Fähigkeit des menschlichen Auges, Objekte wahrzunehmen, vermindert sich bei Nacht um rund 80 Prozent! Die Informationen aus dem Straßenumfeld – etwa Fußgänger am Straßenrand – gehen großteils verloren. Bedingt durch die schlechte Sicht sieht der Autofahrer Fußgänger später als tagsüber und kann daher auch erst viel später reagieren. Tragen Fußgänger noch dazu dunkle Kleidung, verzögert sich die Wahrnehmung noch mehr. Dunkel gekleidete Fußgänger kann ein Autofahrer erst ab etwa 30 Meter Entfernung wahrnehmen – fürs Reagieren häufig zu spät. Hell gekleidete Fußgänger sind bereits ab 90 Meter zu sehen. Noch mehr Sicherheit bieten lichtreflektierende Materialien – sie sind bereits ab ca. 150 Meter sichtbar!Gerade für unsere kleinsten Verkehrsteilnehmer ist es besonders wichtig, gut gesehen zu werden! Kinder können Entfernungen und Geschwindigkeiten nur schlecht einschätzen und haben im Vergleich zu Erwachsenen ein noch eingeschränktes Gesichtsfeld. Daher müssen Autofahrer auf Kinder im Verkehr in besonderer Weise achten. Dennoch sind laut KFV knapp 50 Prozent der Kinder im Straßenverkehr zu dunkel gekleidet. Darüber hinaus trägt rund ein Drittel keine Reflektoren. Besonders unbeliebt sind Warnwesten: Diese „begleiten“ nur etwa drei Prozent der Kinder auf ihrem Schulweg. Als Ursache für den Verzicht werden hauptsächlich modische Gründe genannt. Mag. Bernhard Lackner, Vorstandsdirektor der Niederösterreichischen Versicherung, appelliert deshalb an alle Eltern: „Falsche Eitelkeit kann Leben gefährden – machen Sie Ihre Kinder mit heller Kleidung und Reflektoren sicher für den Schulweg!“ Übrigens: Auch 72 Prozent der Erwachsenen tragen weder gut sichtbare Kleidung noch Reflektoren im Straßenverkehr.Mit ihrem gemeinsamen Tag der Sicherheit wollen die österreichischen Länderversicherer einen Beitrag leisten, um das Leben unserer Kleinsten sicherer zu machen. Vor diesem Hintergrund verschenken die Versicherer in ganz Österreich 9.000 Sicher-Sichtbar-Boxen. Darin ist alles zu finden, was Kinder für andere Verkehrsteilnehmer deutlich sichtbarer macht.Hubert Schultes, Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung erklärt dazu: „Mit der Hilfe von Reflektoren kann das Unfallrisiko bei Dämmerung und Dunkelheit um 25% gesenkt werden. Mit unserem Tag der Sicherheit wollen wir auf dieses Thema aufmerksam machen. Unsere Sicher-Sichtbar-Box wird Eltern und Kinder daran erinnern, wie wichtig Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist. In Niederösterreich und Wien sind die Boxen – solange der Vorrat reicht – in den Kundenbüros der NV erhältlich.“Die Kleidung von Kindern – und auch Erwachsenen – im Straßenverkehr soll möglichst hell sein.Achten Sie beim Kauf von Schultaschen und Rucksäcken auf reflektierende Elemente sowie helle, leuchtende Farben.Kinder sollten am ganzen Körper, von den Schuhen bis zum Oberkörper, mit Reflektoren ausgestattet sein.Um Fußgänger auch seitlich sichtbar zu machen, sollten reflektierende Elemente rundum angebracht werden.Trotz Tragen heller Kleidung und Reflektoren ist immer auch sicherheitsbewusstes Verhalten notwendig!Fußgänger sollten besonders im Dunkeln Straßen nur an gesicherten Stellen überqueren.An alle Fahrzeuglenker: Fahren Sie insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit im Bereich von Schulen, Spielplätzen anderen Orten, an denen sich verstärkt Kinder aufhalten könnten, mit besonderer Aufmerksamkeit.Vereinigung der Österreichischen Länderversicherer und ihr Tag der SicherheitDie Vereinigung ist das Netzwerk der sechs in Österreich tätigen Länderversicherer (Kärntner Landesversicherung, Grazer Wechselseitige Versicherung, Niederösterreichische Versicherung, Oberösterreichische Versicherung, Tiroler Versicherung und Vorarlberger Landesversicherung). Gemeinsam beschäftigen die Unternehmen über 3.580 MitarbeiterInnen in sechs Zentralen und betreuen rund 1,6 Mio. KundInnen mit über 6,2 Mio. Verträgen. Mit dem bereits zum 13. Mal stattfindenden Tag der Sicherheit setzen die Österreichischen Länderversicherer ein Zeichen für mehr Sicherheit im Land.