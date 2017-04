Romeo und Julia auf Schnappschussjagd – #einfachnäherdran

21.04.2017, 00:30 Uhr

Ob entlang des kunterbunten Kamp oder auf Streifzug durch geschichtsträchtige Altstädte – zu Hause wartet auf Regionautin Julia stets ihr treuer Prinz Romeo, der sie durch gute und schlechte Zeiten begleitet und auch gerne als Motiv für den nächsten Schnappschuss bereit steht.

Julia Mang16. November 2013Horn, Niederösterreich"Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.""Jungspund" Julia begibt sich am liebsten in ihrem Heimatbezirk Horn auf Schnappschussjagd. Auch wenn Sie das Waldviertel bereits wie ihre Westentasche kennt, entdeckt Julia immer wieder überraschende Ecken und beeindruckende Plätze. Als Ausgleich zur anstrengenden Arbeit genießt Julia das Wandern durch die Natur und hat bei zahlreichen Spaziergängen durch geschichtsträchtige Orte wie Gars am Kamp eine Vorliebe für das Fotografieren von alten Mauern entwickelt. Zuhause vertreibt sich Julia ihre Zeit gerne mit dem Backen von süßen Spezialitäten oder dem Spielen mit ihrem Kater Romeo, der auch mal gerne als Motiv für den nächsten Schnappschuss herhalten darf.

Für Julia ist Regionautin zu sein der perfekte Ausgleich zur Arbeit: "Es verbindet Hobby, Ausgleich und Spaß miteinander. Man entdeckt immer wieder tolle und interessante Motive und lernt dadurch auch viel dazu." Mit ihren Beiträgen und Schnappschüssen versucht Julia anderen eine Freude zu bereiten und ihre Sichtweise zu präsentieren. "Wenn dann auch noch die eigenen Aufnahmen in der Zeitung abgedruckt werden und man somit noch mehr Menschen erreicht macht das schon stolz", so Julia.