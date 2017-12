Traurige Nachrichten: Toni Morgenbesser (63) verstorben

31.12.2017, 14:37 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt. Bekannter Lichtenwörther dürfte im Villateich ertrunken sein.

Die Nachricht erschüttert die Gemeinde Lichtenwörth noch im alten Jahr: Anton "Toni" Morgenbesser, bekannt durch seine Hendlbraterei, ist gestern nach einem Aufenthalt in der Fischerhütte, höchstwahrscheinlich im Teich ertrunken. Die Familie habe eine Obduktion angeordnet, hieß es heute Nachmittag.Bürgermeister Harald Richter: "Eine so schreckliche Nachricht. Toni hat so viel für unsere Gemeinde getan, wir alle sind erschüttert."