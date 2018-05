Was erwartet unsere neue Miss NÖ Katharina Katzmann?

02.05.2018, 14:56 Uhr

Die nächsten Schritte führen zur Miss Austria Akademie 2018. Von 14. bis 19. Mai 2018 werden die Mädls auf das große Miss Austria Finale vorbereitet.

Ablauf:

Mo., 14. Mai 2018 - MAC Welcome - Day



Di., 15. Mai 2018 –Shooting-Day 1

Noch stehen nicht alle Teilnehmerinnen für die Miss Austria Akademie fest, da noch das Miss Salzburg sowie die Miss Online Final-Shows ausständig sind. Bereits zum vierten Mal findet das ganze in der Therme Geinberg statt.Bis 11 Uhr: Anreise der 20 Kandidatinnen aus allen 9 Bundesländern & Miss Online Zimmer werden bezogen, es gibt die ersten Fittings und Welcomegeschenke,14:30 Uhr: Meet & Greet mit den aktuellen Miss Austria Siegerinnen Miss Austria Celine Schrenk, Miss Earth Austria Bianca Kronsteiner und Miss World Austria Sarah ChvalaIm Anschluss: Besprechung internationale Einsätze Miss World, Miss Universe, Miss EarthAb 16:00 Uhr: Girlpower-Training mit der Polizistin und Vize-Miss Tirol 2017 Maria HacklAb 17:30 Uhr: Social Media Coaching mit Ploner CommunicationsAb 8:30 – Styling/ Stylingberatung und Fitting (Christian Sturmayr & Claudia Kriechbaumer Cambio Beautyacademy)Ab 12 Uhr - Großes Presseshooting Manfred Baumann – Dessous & Gerry Eder SchmuckVon 10:30 – 18:00 Uhr – abwechselnd und an verschiedenen Locations in der Therme:Shooting Daniel Schalhas – für Spitz Frizzante und Glam RockShooting Heli Mayr und Designerin Daniela Karlinger – Editorial Shooting19:00 Uhr – Etikettetraining mit Christoph Hippmann

Mi., 16. Mai 2018 – Shooting-Day 2

Do., 17. Mai 2018 – Personality-Day

Fr., 18. Mai 2018 – Sports-Day

Von 10:30 – 19:00 Uhr – abwechselnd und an verschiedenen Locations in der Therme: Shooting Gerry Frank – Offizielles Presseshooting in Erika Suess Kleidern sowie casual in OVS und DeichmannShooting Michael Wittig – Deichmann & OVSShooting Daniel Schalhas – ThermenshootingShooting Heli Mayr – MAC ShootingAb 9:00 - 11:00 Uhr – Catwalktraining mit Patricia KaiserAb 11:30 – 13:00 Uhr – Bundesländer präsentieren ihre Projekte für das SOS Kinderdorf Bildungsprogramm– mit dabei Promis wie Yvonne Rueff (Dancer against Cancer), Patricia Kaiser (Wings for Life) sowie Kimberly Budinsky (Energy Globe) und Elke Siedler (SOS Kinderdorf)die ihre Charityprojekte vorstellen und Tipps geben.Ab 14 Uhr - Rhetorik- und Präsentationsworkshop mit Mag. Gabriel SchandlAb 15:30 Uhr - “Red Carpet Training” by Julian FM StöckelAb 17:15 Uhr - Beauty-Vortrag Dr. Georg HuemerAb 19:30 Uhr – Beautytalk Dr. Georg Huemer, Cambio Beautyacademy und SturmayrAb 8:30 Uhr – Sport Challenge mit JOHN HARRIS11:00 Uhr – Runtastic Trainingseinheit mit Lunden Suoza13:00 Uhr - Ernährungs-Coaching mit Kamil Zeman17:30 Uhr - Cocktailworkshop mit SPITZ Frizzante19:00 Uhr – Abschlussevent mit Missen, Medien und Partnern.Miss Austria Pressecocktail - Offizielle Präsentation aller Kandidatinnen der Miss Austria Wahl 2018, Startnummernauslosung, Moderation Silvia Schneider, offizielles Siegerauto, Miss Austria Siegerkrone uvm...