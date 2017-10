Blau und Schwarz an der Front, SPÖ mit Verlusten: Die ersten Ergebnisse der Nationalratswahl 2017 im Vergleich

15.10.2017, 17:18 Uhr

Wahltag in Österreich: Wir haben die ersten Ergebnisse aus Niederösterreichs mit denen der letzten Wahl, 2013, verglichen und versuchen, ein erstes Stimmungsbild der Bevölkerung zu zeichnen.

Bis sich ein endgültiges Ergebnis deuten lässt und sich die ersten Stimmen der vermeintlichen Sieger und Verlierer dieser Wahl sammeln lassen, wird noch ein wenig Zeit verstreichen.

Blaue Power im Bezirk Tulln

Dickes Minus in Neulengbach

Um die Landeshauptstadt St. Pölten

Amstetten

Neunkirchen

Korneuburg

Waidhofen/Thaya

Wir nutzen diesen Zeitraum, um die ersten Zählungen aus Niederösterreichs Gemeinden mit den Ergebnissen der Nationalratswahl von 2013 zu vergleichen. Immerhin hat Niederösterreich mit den meisten Wahlberechtigten bei der Besetzung des zukünftigen Nationalrats ein gewichtiges Wörtchen mitzureden.Zeichnet sich ein landesweiter Umschwung an? Wird aus kirschroten Hochburgen eine tieftürkise Bastion? Wo patzt Kern Kurz an, wie viel Fairnesspunkte konnte Strache in Niederösterreich sammeln und verdrängt Pilz die Grünen in so mancher Region?Sinnbildlich für das Gesamtergebnis der Wahl zeigt sich die Gemeinde Zwentendorf an der Donau (Bezirk Tulln).Hier verliert die SPÖ mehr als 8 Prozent, während die Freiheitlichen auf 30,69 Prozent (Plus von 10,16 Prozent) und auch die ÖVP um 7,56 Prozent zulegt und diesmal auf 33,33 Prozent kommt.Während die Sozialdemokraten in der Gemeinde Neulengbach nur 0,07 Prozent abgeben müssen, erleben die Grünen einen herben Rückschlag ( Minus von 8,53 Prozent). Diese Wähler holen sich FPÖ und ÖVP, die sich beide über ein Plus von mehr als 6 Prozent freuen dürfen!Im Bezirk St. Pölten (Land) darf sich die ÖVP über ein Plus von fast 7 Prozent freuen. Auch die FPÖ legt ordentlich zu und legt mit insgesamt 27,2 Prozent starke 9 Prozent zu!Im Bezirk Amstetten holen sich FPÖ und ÖVP ein Plus von mehr als 8 Prozent. Die SPÖ verliert fast 5 Prozent!Der Bezirk Neunkirchen dreht sich einmal. Die SPÖ verliert 9 Prozent und gibt diese an die Volkspartei ab (Plus von 10,36 Prozent). Auch die FPÖ legt stark zu und liegt in Neunkirchen nun bei 28,36 Prozent (Plus von mehr als 7 Prozent).Der Bezirk Korneuburg zeigt sich ganz im Trend des restlichen Landes und spricht der ÖVP ein Plus von 12,37 Prozent zu! Die etwas mehr als 5 Prozent, die die Sozialdemokraten verlieren, nimmt die FPÖ mit Handkuss entgegen.Im Bezirk Waidhofen/Thaya holen sich die Freiheitlichen ein sattes Plus von mehr als 11 Prozent! Die Grünen sowie die Sozialdemokraten verlieren rund 5 Prozent und die ÖVP holt sich ein Plus von mehr als 2 Prozent!