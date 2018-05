Der mobile Milliardenplan – Interview mit Landeshauptfrau Mikl-Leitner

02.05.2018, 11:46 Uhr

Zum Start der Bezirksblätter-Mobilitätsserie "Steig ein!": Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Gespräch über den Ausbau des niederösterreichischen Verkehrsnetzes.

Unser Regierungsprogramm spiegelt die Wünsche der Niederösterreicher wieder. Und eines der zentralen Themen ist neben Arbeit, Gesundheit und Familie die Mobilität. Das kommt also nicht von ungefähr, dass wir die Kompetenzen hier neu gebündelt haben und Öffi- und Straßenverkehr in die Hand von Ludwig Schleritzko gelegt haben. So ist eine bessere Abstimmung möglich.

Weil wir den Individualverkehr noch besser mit dem Öffi-Verkehr verbinden wollen. Niederösterreich ist das größte Flächenbundesland, da ist es vor allem im ländlichen Raum wesentlich, dass die Kombination dieser Bereiche perfekt funktioniert. Unser Ziel ist, alle Verkehrswege schneller zu machen und die Pendler-Zeiten zu reduzieren. Und das wollen wir mit unserem Mobilitätspaket auf den Weg bringen. Insgesamt investieren wir 3,3 Milliarden Euro.

Eine Möglichkeit Verkehr zu reduzieren, wäre von daheim zu arbeiten. Das geht nur mit guten Datenleitungen...

Einerseits haben wir mit den ÖBB ein Zusatzpaket vereinbart. Seit Dezember haben wir das Angebot von 28 Millionen Zugkilometer auf 30 Millionen Kilometer aufgestockt. Außerdem stehen 33.000 Sitzplätze mehr zur Verfügung. Jetzt liegt ein Schwerpunkt auf Ausbau der Park und Ride-Anlagen. Wir bauen heuer zusätzliche 3.500 Pkw-Stellplätze und 2.200 Fahrradabstellplätze.Es gibt ein TOP-Jugendticket für Schüler und ein Semesterticket für Studierende. Ein 365 Euro-Ticket ist nur in ganz kleinen urbanen Bereichen leistbar. Uns würde das eine halbe Milliarde Euro in der Legislaturperiode kosten. Das Geld würde dann im Ausbau der Infrastruktur fehlen.Jährlich fließen 80 Millionen Euro in den Betrieb des Öffi-Verkehrs. Das sind 30 Millionen Zugkilometer und 51 Millionen Buskilometer, die es ohne das Land nicht geben würde. Das 365 Euro-Jahresticket würde diese Summe mehr als verdoppeln."Mittelösterreich" rund um Wien gehört zu den stärkstwachsenden Regionen Europas. Da muss man sich mit Zukunftsthemen befassen. Ich habe den Auftrag für eine Machbarkeitsstudie erteilt, hoffe, dass es bis zum Sommer erste Ergebnisse gibt, damit wir ab Herbst verhandeln können.Auch hier prüfen wir die Machbarkeit mit der Region in einer Expertise. Auch diese Studie sollte bis zum Sommer vorliegen, um darauf aufsetzen zu können.Einerseits der Zubringer Gänserndorf zur S8. Dann die Westumfahrung Seitenstetten, der Ausbau zwischen Gmünd und Hoheneich, eine weitere Spur auf der B2 bei Fürwald und der B 37 bei Stratzing/Droß. Und natürlich die Umfahrung Wieselburg, die Umfahrung Drasenhofen und die S3 zwischen Hollabrunn und Guntersdorf. Das soll die Lebensqualität der Anrainer heben und dafür sorgen sollen, dass die Menschen schneller von A nach B kommen.Ein wesentlicher Punkt ist es, den ländlichen Raum als Wirtschaftsstandort zu stärken. Das Land geht da mit gutem Beispiel voran. Insgesamt sollen 500 Jobs aus der Landesverwaltung in den ländlichen Raum verlegt werden. Im Vorjahr waren es bereits 100, heuer sollen weitere 200 folgen.Bei Bahn und Straße haben wir viel getan. Jetzt kommt eine dritte Lebensader hinzu, das Breitbandinternet. Wir haben in vier Pilotregionen wichtige Erfahrungen gesammelt. Jetzt haben wir die Vernetzung von ganz Niederösterreich im Blick. Und ich bin sehr froh, dass die Bundesregierung den Breitbandausbau ganz oben auf der Prioritätenliste hat.

Einen Skoda Roomster. Da haben Kinder und Hund Platz.Selbstverständlich. Derzeit bin ich sogar auch noch Fahrlehrerin, weil ich mit meiner Tochter gerade den L17 Schein mache.Die ersten beiden Male war ich sehr nervös und hatte die Hand ständig an der Handbremse. Aber jetzt bin ich schon ruhiger, jetzt haben wir schon tausend Kilometer abgespult, jetzt fährt sie schon sehr gut.