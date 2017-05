Festakt „70 Jahre Verband sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in NÖ“ und Eröffnung des neuen NÖ GVV-Büros mit einem Tag der offenen Tür

05.05.2017, 17:36 Uhr

Niederösterreich (Red.).

Der NÖ GVV wird heuer am 11. Oktober genau 70 Jahre alt. Dieses Jubiläum wurde nun am Freitag (5. Mai) mit einem Festakt begangen. NÖ GVV-Präsident Bgm. LAbg. Rupert Dworak und NÖ GVV-Direktor StR Mag. Ewald Buschenreiter konnten dabei unter zahlreichen hochkarätigen Ehrengästen auch die neue Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und den designierten neuen SPNÖ-Vorsitzenden Karl Schnabl begrüßen, die bei diesem Termin zum ersten Mal aufeinander trafen.

Präsident Dworak: „Die Grundfeste des freien Staates ist die freie Gemeinde - Dieser schlichte und zugleich starke Satz aus dem Gemeindegesetz von 1849 wird am 11. Oktober 1947 bei der Gründung unseres Interessensverbandes als Grundlage seiner künftigen Arbeit definiert. Er gilt heute, wie damals. Gemeinde ist dort, wo man aufwächst, wo man lebt, die Menschen kennt, und wo man bis ins hohe Alter zu Hause ist. Gemeinde ist Heimat im engsten und besten Sinne des Wortes.“Hunderte MandatarInnen nutzten nach dem Festakt die Open-house-Gelegenheit, um die neuen Büroräumlichkeiten am Europaplatz zu besichtigen.Unter den zahlreichen Ehrengästen waren auch: LH-Stv. Karin Renner, LR Maurice Androsch, Landesparteivorsitzender Bgm. Matthias Stadler, die Klubobleute des NÖ Landtages Alfredo Rosenmaier und in Vertretung von Gottfried Waldhäusel, GVV-Obmann Karl Wurzer, NÖ GVV-Ehrenpräsident Bernd Vögerle, Präsident a. D. des Österr. Gemeindebundes Helmut Mödlhammer, Generalsekretär Dr. Walter Leiss, die beiden SPNÖ-Landesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller und Robert Laimer und die Leiterin der IVW 3 Hofrat Dr. Anna Margareta Sturm. Weiters: Vorstandsdirektor Dipl.-Ing. Dr. Peter Layr Vorstandsdirektor, Dipl.-Ing. Wolfgang Viehauser, Komm.Rat Dir. Paul Ambrozy und Seitens der Gemdat NÖ Geschäftsführer Markus Wollner, Franz Mandl und Prok. Josef Komendera.