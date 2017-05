LH Mikl-Leitner zum Rücktritt von Reinhold Mitterlehner: "Hat die ÖVP durch schwierige Zeiten geführt"

10.05.2017, 14:05 Uhr

In einem ersten Statement zum Rücktritt von Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner, zeigt sich Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner verständnisvoll und bedankt sich für die jahrelange, gute Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Oberösterreicher.

Niederösterreichs Landesoberhaupt Johanna Mikl-Leitner nahm sich, trotz ihres momentanen Aufenthalts in Brüssel, Zeit um dem zurückgetretenen Partei-Chef Mitterlehner in einem Statement Tribut zu zollen: "Der Rücktritt war eine persönliche Entscheidung von Reinhold Mitterlehner, die zu respektieren ist. Reinhold Mitterlehner hat die ÖVP in schwierigen und durch schwierige Zeiten geführt und dafür gebührt ihm auch ein großer Dank."

Mikl-Leitner: "Nur dort, wo zusammengearbeitet wird, funktioniert die Regierungsarbeit"

Niederösterreichs erste Landeshauptfrau hat weiters Verständnis für Mitterlehners Beweggründe: "Wir haben in der Sache in den unterschiedlichsten Funktionen immer gut zusammengearbeitet. Reinhold Mitterlehner hat selbst gesagt, dass sein Rücktritt die Konsequenz daraus ist, wenn in einer Regierungsarbeit der permanente Streit im Mittelpunkt steht. Und er hat in seiner Begründung ausgeführt, dass sich die SPÖ seit Wochen im Wahlkampf-Modus befindet, was die inhaltliche Arbeit für Österreich massiv belastet hat. Aber Tatsache ist: Nur dort, wo zusammengearbeitet wird, funktioniert die Regierungsarbeit."An eventuellen Spekulationen betreffend eines Nachfolgers will sich Mikl-Leitner nicht beteiligen, sie hofft jedoch auf eine rasche, starke Lösung im Sinne der Volkspartei sowie der Republik: "Jetzt heißt es intern rasch Klarheit zu schaffen, damit es für Österreich und die Volkspartei erfolgreich weitergehen kann."