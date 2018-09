Nach Liederbuch-Affäre: Protest-Chor begrüßte FP-Landbauer im Landtag

20.09.2018, 13:20 Uhr

Nach der Liederbuchaffäre kehrte Udo Landbauer als FP-Klubobmann in den Landtag zurück. Große Protestaktionen blieben vorerst aus, nur Besucher stimmten „Protestlied" an.

"Ich gelobe". Mit diesen Worten schwor Udo Landbauer am vergangenen Donnerstag der Republik die Treue und nahm sein Mandat im NÖ-Landtag wieder an. Kaum hatte er diese Worte gesprochen, erhoben sich fünf Gäste auf der spärlich besuchten Besuchergalerie und stimmten ein Lied an. Aus „Das Wandern ist des Müllers Lust" interpretierten die Gäste „Das Singen ist des Udos Lust" und spielten damit auf die "Liederbuchaffäre an.Wie berichtet wurde in Landbauers Wr. Neustädter Burschenschaft Germania ein Liederbuch gefunden, in dem Schmählieder über den Holocaust nur gestrichen waren, was zum Rücktritt Landbauers führte. Da die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in der Causa eingestellt hatte, beschloss Landbauer nun seine Rückkehr ins Landesparlament. Dort wird er auch als Geschäftsführender Klubobmann die Fraktion der FPÖ anführen.Nach der musikalischen Darbietung verließ die Sängergruppe freiwillig die Besucherränge. Die wegen erwarteter Protestaktionen zahlreich anwesenden Polizisten hielten sich im Hintergrund und schritten nicht ein. Fotos von der Protestaktion gibt es keine, da seit Jahren ein Fotografierverbot von der Galerie aus gilt. Dieses wurde nun auch auf den Plenarsaal ausgedehnt, lediglich aus der letzten Reihe Mitte dürfen TV und Fotoaufnahmen von den Rednern gemacht werden.Bei einer aktuellen Stunde zum Thema Krankenkassenreform kam es zum nächsten Eklat. Während die Grüne Chefin Helga Krismer sprach, entrollten die beiden anderen Abgeordneten der Grünen ein Transparent zum Thema Klimaschutz. Ab diesen Moment sprach Helga Krismer über die gesundheitlichen Gefahren durch den Klimawandel. Nach einem Ordnungsruf des Landtagspräsidenten räumten die Grün-Abgeordneten mitsamt ihrem Transparent das Feld. Nachdem sie fertig gesprochen hatte verließ auch Helga Krismer demonstrativ den Saal. Danach ging die Debatte wieder zum Thema Kassenreform weiter. Was wie ein demonstrativer "Auszug" der Grünen Fraktion aussah entpuppte sich bald als Protest auf Zeit. Nach rund fünf Minuten kehrten die Grünen Abgeordneten wieder an ihre Plätze zurück.