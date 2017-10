Nationalratswahl 2017: Alle Wahllokale in Niederösterreich mit Öffnungszeiten

03.10.2017, 21:35 Uhr

Am 15. Oktober 2017 wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Die Bezirksblätter Niederösterreich haben für euch alle Wahllokale der einzelnen Bezirke bzw. Sprengel zusammengefasst.

In 2665 Wahllokalen haben mehr als 1,2 Millionen niederösterreichische Wahlberechtigte am Sonntag, dem 15. Oktober 2017 die Möglichkeit einen neuen Nationalrat zu wählen.Hier findet ihr alle Wahllokale Niederösterreichs pro Bezirk, mit Adresse und Öffnungszeiten. Keine Lust auf Schlange stehen am Sonntag? Bis spätestens Mittwoch, 11. Oktober, kann eine Wahlkarte schriftlich beantragt werden, mündlich sogar bis Freitag, 13. Oktober, 12 Uhr.



Alle Wahllokale Niederösterreichs im Überblick

Alles zur Nationalratswahl 2017