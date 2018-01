NEOS starten ersten Landtags-Wahlkampf in Niederösterreich

10.01.2018, 16:20 Uhr

Mit Spitzenkandidatin Indra Collini will die "niederösterreichische Bürgerbewegung" am 28. Jänner den Einzug in den Landtag schaffen.

Auftakt mit Strolz und Scherak

"Pinke Power" im niederösterreichischen Landtag? NEOS treten erstmals bei einer Landtagswahl in Niederösterreich an und wollen der "Landeshauptfrau auf die Finger schauen".Unter dem Motto "Bewegung für Niederösterreich" will das Bündnis eine "Alternative zu den alteingesessenen Parteien sein".Man wolle das "alte, verkrustete Machtsystem aufbrechen", so Spitzenkandidatin Indra Collini, die beim Wahlkampfauftakt in der Stadtgalerie Mödling Unterstützung von Bundesparteiobmann Matthias Strolz und den beiden niederösterreichischen Nationalratsabgeordneten Niki Scherak und Douglas Hoyos bekam.

Wahlkampf-Tour durch Niederösterreich

Der Auftakt in Mödling war gleichzeitig Startschuss für eine Tour durch ganz Niederösterreich. Bei 20 Stopps im Land will Collini mit der Bevölkerung darüber sprechen, was für sie Freiheit und Enkelfitness bedeuten und wo sie den größten Bedarf an einer starken Opposition und Kontrolle sehen. Im Zuge der Tour wird die Spitzenkandidatin von regionalen Kandidaten, Nationalratsabgeordneten und Gemeinderäten begleitet.Man wolle "nachhaltige Politik in Niederösterreich etablieren" und als Kontrollkraft "der Landeshauptfrau auf die Finger schauen, ob sie auch hält was sie heute verspricht", so die pinke Frontfrau.