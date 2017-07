Sylvia Kögler auf Platz 9 der SP-Landesliste für die Nationalratswahl bestätigt

16.07.2017, 16:09 Uhr

Bezirk Neunkirchen. Grafenbacher Bürgermeisterin unter den Top 10 in NÖ

Am Freitag, den 14. Juni am frühen Nachmittag tagte der Landesparteirat der SPÖ Niederösterreich in St. Pölten um die Kandidatenliste zur bevorstehenden Nationalratswahl am 15. Oktober für die Sozialdemokraten festzulegen. Angeführt wird die Liste von Bundesministerin Dr. Sonja Hammerschmid. Grafenbachs Bürgermeisterin Sylvia Kögler befindet sich mit dem 9. Listenplatz auf an relativ sicherer Stelle.

„Derzeit bin ich die einzige Kandidatin im Bezirk Neunkirchen, die Chancen auf den Einzug in den Nationalrat nach den Wahlen am 15. Oktober hat“, freut sich Kögler über die Platzierung. „Ich habe in den vergangenen Jahrzehnten in der Kommunalpolitik und für die Verbände im Bezirk Neunkirchen gearbeitet und es wäre mit jetzt eine große Ehre, für unseren Bezirk im Nationalrat tätig werden zu dürfen“, so Kögler weiter.Angeführt wird die Liste von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid, die in Ihrem Referat die Wichtigkeit des Themas Bildung für den bevorstehenden Wahlkampf herausstrich. Sie wird gefolgt vom bisherigen Landesrat Maurice Androsch der in den Nationalrat wechseln wird und den Wahlkreiskandidatinnen.