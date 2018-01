Wahlkampf: Kurz, schmerzlos, fad

23.01.2018, 00:00 Uhr

Kommentar – Wahl ohne Kampf: Was für Journalisten der fadeste Wahlkampf aller Zeiten war, sehen viele Wähler wohltuend.

Während der Dauerwahlkampf im Bund von Mai bis Oktober 2017 tobte, ist das in Niederösterreich völlig anders. Kaum hat der Wahlkampf begonnen, ist er auch schon wieder vorbei. Während im Bund Silbersteins Legionen ausrückten, herrschte in Niederösterreich fast entrische Stille. Zaghafte Anwürfe gegen die Landeshauptfrau ("Moslem-Mama") ignorierte Johanna Mikl-Leitner und setzte auf einen neuen Stil. Was für uns Journalisten der fadeste Wahlkampf aller Zeiten war, sehen viele Wähler wohltuend. Kurz und schmerzlos statt quälend lange Grabenkämpfe.