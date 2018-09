Herbst Rallye 2018 - Bewährtes Konzept ergänzt um Neues

19.09.2018, 14:53 Uhr

Roman Mühlberger hat gemeinsam mit seiner Frau Angelika und Georg Gschwandner einen Verein namens Rallyegemeinschaft Waldviertel (RGW) gegründet.

Roman Mühlberger: „ dieser Schritt war nicht zuletzt auch seitens der AMF und in vielen administrativen Belangen notwendig!

Wir stehen aber nur an der Spitze eine Teams aus Individualisten, welcher der Rallyesport gerade in dieser Gegend schon in zweiter oder gar dritter Generation sehr am Herzen liegt.“

Gerade auch dieser Tradition geschuldet, hat sich der neu gegründete Verein etwas Besonderes einfallen lassen.

Es war einmal der Sound

Man schrieb das Jahr 1985, die Semperit Rallye erlebte gerade ihre Hochkonjunktur.Unvergessen die tausenden Fans an den Sonderprüfungen, welche sich mit diversen Benzingesprächen die Zeit bis zu den ersten Autos vertrieben.Plötzlich aber verstummten die Gespräche, die Münder aber freilich blieben offen, deren Hauch vermischte sich mit dem Rauch diverser zur Erwärmung gemachter Lagerfeuer.Lange bevor man etwas sehen konnte, konnte man etwas hören, nämlich die infernale Geräuschkulisse, das akustische Stakkato, von Gas, linksbremsen, Gas, anstellen und dann flog er vorbei, Walter Röhrl mit dem legendären Audi Quattro S1.Audi hatte damals die Semperit Rallye auserkoren um unter anderem ein neues Getriebe zu testen.Eben bis heute unvergessen und um der jüngeren Generation das damals Geschehene zu verdeutlichen, ist es gelungen eine Kopie des damaligen Audi Quattro S1 zu organisieren, welcher bereits bei der Warm up Party am Freitag zu bewundern sein wird.Arnold Teufel wird dann mit diesem Audi Quattro im damaligen originalen Branding am Samstag als Vorausauto die Rallye eröffnen.Das ist aber nur ein kleiner feiner Teil von dem was sich der Veranstalter für die diesjährige Ausgabe der Herbst Rallye überlegt hat

Service neu

Freiwillige Team & Sponsorpräsentation

Aktion Historic:

Willkommen RGT

Sonderprüfungsgestaltung

Neu ist die Servicezone der Herbst Rallye, jene befindet sich am Gelände des Flughafen Dobersberg, welcher für dieses Wochenende seinen Flugbetrieb einstellt.Dies ist zwar mit einer dementsprechenden Abschlagszahlung ob dessen Verdienstausfalles einhergehend, wird aber seitens des Veranstalters als Investition in die Zufriedenheit der Rallyeteilnehmer gesehen.Denn man nimmt konstruktive Kritik gerne auf um selbiger durch Erneuerungen entgegenwirken zu können.Daher eben hat man beschlossen, anstatt der durch immer mehr Starter geschuldeten suboptimalen Serviceflächen der letzten Jahre auf dem Flughafen eine neue dementsprechende Servicezone einzurichten.Gleichzeitig wird sich dort auch das große Rallyefestzelt befinden, in welchen am Freitag sowohl die Fahrerbesprechung als auch die Warm up Party stattfinden wird.Bereits voriges Jahr hat der Veranstalter in Sachen Teilnehmermedienpräsenz neue Wege beschritten und auf freiwilliger Basis nach Einsendung von Informationen individuelle Pressevorberichte erstellt.Auch hier geht man heuer wieder einen Schritt weiter und möchte den Teams die Möglichkeit einräumen, sich und ihre Sponsoren auf einer Bühne zu präsentieren.Daher bekommt jedes Team die Gelegenheit nach der Fahrerbesprechung, mit seinem Fahrzeug vorzufahren und mit dem Rallyesprecher Mario Popp vor Publikum und anwesenden Medien ein Interview zu führen, oder auch einmal seine Mechaniker verdientermaßen ins Rampenlicht zu stellen.Georg Gschwandner: „ hier wollen wir, nicht zuletzt in Gedenken an Folki Payrich die beliebte ARC - Tradition wieder hervorheben und die Klasse Historic vor dem Hauptfeld starten lassen.Die Herbst Rallye ist ja 2018 der letzte verbliebene „große reinrassige ARC Lauf“ und beinhaltet 99 Sonderprüfungskilomerter.Generell haben wir uns bemüht, dass Nenngeld stimmig zu den Sonderprüfungskilometer zu gestalten.Sowie voriges Jahr wird es aber auch wieder ab einer Nennstärke von 10 Teams in der Klasse Historic einen Nenngeldnachlass von € 50 geben.Sprich diese Teams bekommen eben ab 10 Nennungen bei der administrativen Abnahme € 50 zurückerstattet“!Ebenso haben der Veranstalter mit Ausschreibung der Klasse 11 auch wieder eine „Spielwiese“ für beim Publikum äußerst beliebten RGT Fahrzeuge geschaffen.Dem Vernehmen nach soll der Porsche Pilot Nespor Radoslav heuer starke Konkurrenz aus Deutschland bekommen.Durch den heurigen Wegfall der Schneerosen Rallye, hat man nicht zuletzt auch in diesem Punkt unter Bezugnahme von Feedbacks der Teilnehmer, die schönsten und anspruchsvollsten Sonderprüfungen beider Rallyes ausgesucht und kombiniert.Nun haben Sie einen ersten Voreindruck über die diesjährige Herbst Rallye, welche von 19. bis 20.10. 2018 stattfindet erhalten.Dies und vieles mehr ist aber nur Großsponsoren wie die Firma Tiefbohrtechnik Rigler GmbH sowie der niederösterreichische Arbeiterkammer und lokalen Sponsoren möglich, für deren Unterstützung sich der Veranstalter schon jetzt vorab herzlich bedanken möchte.