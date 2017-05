88 mal Prost: Landwirtschaftskammer-Jury verkostete die besten Tropfen Niederösterreichs

12.05.2017, 13:33 Uhr

Über 4.800 Weine wurden heuer eingereicht. Gesucht wurden die Sieger in 17 Kategorien.

ST. PÖLTEN. Eine hochkarätige Fachjury begab sich in der Mamauer-Kellergasse in St. Pölten auf die Suche nach den besten Tropfen Niederösterreichs. 17 Weine aus 17 Kategorien wurden dabei gesucht und gefunden.Ganze 88 Weine wurden an diesem Tag verkostet. Schon zuvor nahmen Juroren an insgesamt fünf Kosttagen die Weine unter die Lupe. Denn so viele Weine wie noch nie wurden eingereicht. Aus den 4.812 Einreichungen wurden die Besten zur Endverkostung geschickt. 867 Winzer ritterten sich heuer um den begehrten Landessieg.Nun stehen die besten unter ihnen fest. Bei der diesjährigen Weingala am Donnerstag, 8. Juni, werden sie der Öffentlichkeit präsentiert.