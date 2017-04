AMS Niederösterreich startet mit Serviceoffensive für Betriebe in den Konjunkturfrühling

26.04.2017, 12:36 Uhr

Das Arbeitsmarktservice Niederösterreich tourt wieder durch das Land: Bei "AMS on Tour" sind 108 Beraterinnen aus dem Bereich Service sowie Führungskräfte des AMS NÖ unterwegs, um freie Stellen zu akquirieren.

AMS: "Brauchen das Feedback der ArbeitgeberInnen"

Das Konjunkturbarometer zeigt wieder nach oben! Das Arbeitsmarktservice (AMS) Niederösterreich nutzt die optimistische Stimmung für eine Serviceoffensive bei den niederösterreichischen Unternehmen. Zwischen 19. April und 24. Mai sind 108 BeraterInnen aus dem Bereich Service für Unternehmen unterwegs, um neue AMS-Angebote zu präsentieren und freie Stellen zu akquirieren."5.000 freie Stellen sollen während der Tour hereinkommen", so das erklärte Ziel des AMS NÖ-Landesgeschäftsführers Karl Fakler. Im Köcher haben die AMS-BeraterInnen Förderungen für Unternehmen, die in die Aus- und Weiterbildung ihrer MitarbeiterInnen investieren wollen und eine klare Ansage zur verstärkten Zusammenarbeit. Denn: "Wir arbeiten an maßgeschneidertem Service in der Beratung und Vermittlung. Wenn es nicht passt, brauchen wir unbedingt das Feedback der ArbeitgeberInnen", so der AMS NÖ-Chef.

Niederösterreichische Wirtschaft auf der Suche nach passenden Fachkräften

Massiver Anstieg an Arbeitslosengeld-Sperre

AMS on Tour 2017: 5.000 Stellenakquisen als Ziel

2,9 Millionen Euro für Qualifizierung von Beschäftigten in Niederösterreichs Betrieben

Der Aufwärtstrend in der Wirtschaft zeigt sich auch an einem deutlich belebteren Stellenmarkt bei den 22 AMS-Geschäftsstellen in Niederösterreich. Im ersten Quartal dieses Jahres haben die Unternehmen 22.871 freie Stellen und Lehrstellen dem Arbeitsmarktservice bekanntgegeben.Das sind um 3.221 oder 16,4 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Zugleich wurden 16.511 Vakanzen (inklusive Lehrstellen) mit einer passenden Arbeitskraft besetzt – ein Plus von 1.350 Stellenbesetzungen oder 8,9 Prozent im Vergleich zu den Monaten Jänner bis März 2016.Im Schnitt sind 70 Prozent aller freien Stellen, die dem AMS Niederösterreich gemeldet wurden, innerhalb eines Monats mit einer passenden Arbeitskraft besetzt. Das waren im letzten Jahr 39.400 Stellenbesetzungen.Etwa jede fünfte davon entfiel jeweils auf die Bereich Gastronomie und Hotellerie bzw. Metall- und Elektroberufe. "Das sind Beispiele für Branchen, in denen Fachkräfte händeringend gesucht werden. Mehr als die Hälfte aller Stellenangebote haben als Anforderungsprofil mindestens den Lehrabschluss", weiß der AMS NÖ-Chef."Wir bieten hier unsere Premiumdienstleistungen wie Personalvorauswahl oder Jobbörsen, um Angebot und Nachfrage optimal zusammenzubringen. Zugleich erwarten wir aber auch unmittelbares Feedback durch die Personalsuchenden, wenn eine Vermittlung nicht klappen sollte“, stellt Karl Fakler klar.Die AMS-BeraterInnen prüfen diese Fälle und haben zum Beispiel im letzten Jahr wegen der Verweigerung oder Vereitelung eines zumutbaren Angebotes in knapp 4.000 Fällen eine Sperre des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe verhängt. In den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es bereits 1.555 Fälle, um 628 mehr als im ersten Quartal des Vorjahres.108 Beraterinnen aus dem Bereich Service für Unternehmen, Key Account ManagerInnen zur Betreuung von Großkunden sowie die Führungskräfte des AMS NÖ sind unterwegs, um freie Stellen zu akquirieren."Ziel ist, Jobsuchenden ein umfassendes Angebot zu machen und die niederösterreichische Wirtschaft mit passen-den Arbeitskräften zu versorgen", so der niederösterreichische AMS-Chef. In Summe sollen heuer mehr als 61.000 freie Stellen und Lehrstellen, die den AMS-Geschäftsstellen in Niederösterreich gemeldet wurden, besetzt werden.Besondere Angebote macht das AMS NÖ Unternehmen, die in die Aus- und Weiterbildung ihrer Belegschaft investieren wollen. "Wir übernehmen die Hälfte der Qualifizierungskosten von MitarbeiterInnen, die beispielsweise nicht mehr als einen Pflichtschulabschluss oder Abschluss einer mittleren Schule vorweisen können, sowie von ArbeitnehmerInnen im Alter ab 45, unabhängig von ihrem Ausbildungsniveau", erklärt AMS NÖ-Landesgeschäftsführer Karl Fakler.Hinzu kommen noch Personalkosten, die das Arbeitsmarktservice unter bestimmten Rahmenbedingungen während der Schulungszeit übernimmt. Etwa 2.5000 niederösterreichische Beschäftigte können davon profitieren.