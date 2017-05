WANDERTIPP: Mit der Bahn zum Donausteig

03.05.2017, 15:57 Uhr

Einen großartigen Tag bietet die Tour Linz-Baumgartenberg-Grein-Linz, die

bequeme Zugfahrten mit attraktiven Wanderwegen verbindet.

Gipfelsturm – Vom Machland in den Strudengau

Das Erlebnis beginnt mit einer Fahrt mit dem Zug ab Linz Hauptbahnhof nach Baumgartenberg (z.B. um 8.34 Uhr ab Linz mit Ankunft am Zielbahnhof um 9.27 Uhr). Die Wanderung startet am Donausteig von Baumgartenberg und führtnach Grein (ca. 17 Kilometer).In Baumgartenberg beginnt eine attraktive Wegschleife durch das Mühlviertler Hügelland zur Burg Clam – ein wahres Juwel!Die Burg ist voll möbliert und seit 1454 von der Familie Clam bewohnt. Sie erlaubt einen ungewöhnlich persönlichen Zugang zur Geschichte. Von hier wandern wir am idyllischen Markt Klam vorbei, bergab durch die wildromantische Klamschlucht nach Saxen. Der bäuerliche Markt Saxen ist eine der ältesten Pfarren Oberösterreichs und erstaunt durch seine mächtige Hallenkirche im Dorfzentrum. Hier beginnt auch unser Gipfelsturm. Der Aufstieg durch die bäuerliche Kulturlandschaft bietet herrliche Weitblicke und wundervolle Landschaftsimpressionen.

Auf der Gobelwarte angekommen stehen wir auf einem der sieben Donausteig-Gipfel. Hier liegt uns auf der einen Seite die weite Ebene des Machlandes undauf der anderen das enge Tal des Strudengaus zu Füßen. Auf dem Abstieg erreichen wir bereits nach wenigen Minuten den Donausteig-Rastplatz „Gobelwarte" mit seinem einzigartigen Ausblick – schier grenzenlos scheint die Weite über das Machland bis hin zu den Alpen! Nun heißt es endgültig Abschied nehmen vom Machland.Ein waldreicher Abstieg bringt uns über Forstwege und Wanderpfade hinunter zur historischen Stadt Grein, dem Tor zum Strudengau. Fazit: Ein Gipfelsturm der besonderen Art – einfach sagenhaft! Die Rückfahrt mit dem Zug erfolgt ab Grein nach Linz Hauptbahnhof (z.B. Abfahrt in Grein um 18.15 Uhr, Ankunft in Linz 19.22 Uhr).