Gewinnen Sie Entspannung pur im Wellness- & Ayurvedahotel PAIERL****s

10.09.2018, 00:00 Uhr

Das Wellness- & Ayurvedahotel PAIERL****s verlost ein einmalig erholsames Wochenende für zwei Personen mit Paierls Inklusivleistungen.

Das Wellness- & Ayurvedahotel PAIERL****s im steirischen Thermenland ist das größte, authentische Ayurveda-Resort Österreichs und lädt mit der hauseigenen Thermal- & Saunawelt und dem „Reich der Sinne“ zum Entspannen und Wohlfühlen ein. Die Kernelemente des Leitsatzes „Styria meets Asia & Ayurveda“ werden im gesamten Haus spürbar und erlebbar gemacht.



Der Gewinn umfasst:

2 Nächte für 2 Personen mit Paierls Inklusivleistungen und Gourmet-Vollpension

1 entspannende Rückenmassage (25min) pro Person

Hauseigene Thermal- & Saunawelt

Täglich geführte Themen-Saunaaufgüsse

u.v.m.

bieten ein Rundum-Paket für Erholung, ganzheitliche Gesundheit, kulinarische Genüsse und einzigartige Erlebnisse. Unterschiedlichste Ideen, Anregungen, Tipps und Angebote für den Einklang von Körper, Geist und Seele zeichnen das Wellness- & Ayurvedahotel PAIERL****s aus und sorgen für einen einzigartigen Aufenthalt in Bad Waltersdorf. Gerade im Herbst ist ein Wellness-Urlaub die ideale Möglichkeit, um in Ruhe zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen – alle Top-Angebote finden Sie online auf www.paierl.at.

Wagerberg 120
8271 Bad Waltersdorf
T: +43 (0) 3333/2801
E: paierl@paierl.at
W: www.paierl.at