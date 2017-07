Festival "Rock im Dorf" in Schlierbach - hier die Bilder aus der Fotobox

16.07.2017, 22:40 Uhr

SCHLIERBACH. Crack Ignaz, Granada, Texta, Leyya, Der Nino aus Wien, Farewell Dear Ghost, MOTSA, Mavi Phoenix, FM4 Unlimited mit Functionist & Davi dB, The Crispies, Scheibsta & die Buben, Witchrider, Cari Cari, Alex The Flipper, Onk Lou, Der Arne & die Anderen, Petrol Girls und mehr: Das Line-up beim "Rock im Dorf" 2017 in Schlierbach konnte sich auch heuer wieder sehen - und vielmehr hören - lassen.Neben ausgezeichneter Musik fanden sich auch heuer wieder zahlreiche visuelle und kulinarische Leckerbissen. Natur und Umwelt sowie die familiäre Atmosphäre standen ebenfalls wieder im Fokus der Veranstalter.