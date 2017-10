13.10.2017, 16:20 Uhr

Landjugend

Neuer Name, neue Location, neues Highlight in der Ballsaison! Die Landjugend Bezirk Grieskirchen lädt gemeinsam mit ihren Ortsgruppen am Samstag, dem 14. Oktober zum LaBeBall ins Melodium Peuerbach.



Hier findet ihr die Fotos unserer FotoBOOX – wer hat heute wohl die lustigsten Bilder?

Gefällt mir