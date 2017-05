Hartberg im Zeichen der Literatur

10.05.2017, 18:31 Uhr

Der sechste Hartberger Literatursommer sorgt ab Samstag, 10. Juni, für ein vielfältiges Programm.



Die weiteren Termine

Ein abwechslungsreiches Programm bietet der sechste Hartberger Literatursommer, der von Bürgermeister und Kulturreferent Marcus Martschitsch mit der Leiterin des Kulturreferats Rita Schreiner im Schloss Hartberg vorgestellt wurde. Den Auftakt macht am Samstag, 10. Juni, um 19.30 Uhr der bekannte steirische Schauspieler August Schmölzer, der im Hof des Stadtmuseums in der Herrengasse (bei Schlechtwetter im Schloss Hartberg) Daniil Ivanowitsch Juwatschow, alias Daniil „Charms“ lesen wird. Musikalisch begleitet wird er von „Aniada A Noar“.Am Mittwoch, 14. Juni, liest Christoph Ransmayr im Rittersaal Schloss Hartberg aus seinem Beststeller „Cox oder Der Lauf der Zeit“. Es folgen eine Lesung für Kinder mit Eleni Livanios (20. Juni, 10 Uhr und 11 Uhr, Skulpturenpark im Schlosspark Hartberg), eine Kriminacht mit Bernhard Aichner und Melanie Raabe im Gastgarten des Gasthofs Pack „Zur Lebing Au“ (Musik: Teit Leit), Poetry Slam mit Lisa Eckhart und eine Lesung mit Marianne Jungmaier im Schaugarten „bellabayer“ (Sonntag, 2. Juli, 17 Uhr, Musik: Alex Kappler) und Radek Knapp, der am Sonntag, 9. Juli, um 17 Uhr im Buschenschank Simmler aus seiner Erzählung „Der Mann, der Luft zum Frühstück aß“ lesen wird (Musik: Fritz Borecky & Friend am Saxophon). Alle detaillierten Infos auf www.hartberg.at in der Rubrik Kultur. Stolz sind die Veranstalter, dass der Literatursommer auch heuer wieder von Steiermark Tourismus beworben wird.Organisiert wird der Literatursommer vom Kulturreferat Hartberg, erstmalig ist heuer ein Festival-Pass für alle Veranstaltungen zum Preis von 61 Euro erhältlich. Karten im Kulturreferat im Rathaus Hartberg bzw. bei allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen.