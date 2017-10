OÖ BezirksRundschau: Leserkurve zeigt weiter steil nach oben

18.10.2017, 18:59 Uhr

63 Prozent der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher lesen wöchentlich die BezirksRundschau.

OÖ. Die am Donnerstag veröffentlichtebescheinigt der BezirksRundschau eine sensationelle Reichweitensteigerung.und damit knappder Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher lesen wöchentlich die BezirksRundschau. Allein im Vergleich zur letztjährigen MA (2015/16) konnte die Reichweite umwerden. „Diese Performance ist in einem allgemein eher angespannten Print-Markt besonders hoch einzuschätzen“, freuen sich die Rundschau-Geschäftsführerund, die mit ihren Regionaltiteln auch auf allen digitalen Kanälen solide Leserzuwächse erfahren.

So weist die kürzlich veröffentlichte Web-Analyseden Portalen vonstolzeUser pro Monat aus, bei denliegt die BezirksRundschau mit ihren Plattformen aktuell beiund damit imunter den oberösterreichischen Printmedien.Was ist das Erfolgsrezept der Oberösterreichischen BezirksRundschau, die in allen Disziplinen scheinbar über sich hinauswächst?und: „Unser Team hat Regionalität einfach in der DNA. Es ist uns ein ehrliches Anliegen, zur Lebendigkeit in den verschiedenen Regionen und zur Lebensqualität der Menschen in Oberösterreich beizutragen. Das spüren unsere Leser offenbar."Dazu kommt natürlich ein prall gefülltes Arbeitsprogramm für das Rundschau-Team: Von der flächendeckenden Berichterstattung über alle brennenden Themen des Landes, über die intensive Auseinandersetzung mit regionalen Zukunftsfragen im Rahmen von Veranstaltungen, bis hin zu Geselligkeit und Unterhaltung, die in keinem Fall zu kurz kommen dürfen. Die, die, sowie die Aktionen „" oder „" bilden gemeinsam das große Gesamtbild der BezirksRundschau, das die Bildunterschrift trägt: „Wir sind Daheim bei unseren Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern."